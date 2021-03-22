Бывший сотрудник ФСО возглавит думский аппарат

Бывший сотрудник ФСО возглавит думский аппаратСоратница Вячеслава Володина Татьяна Воронова уходит в «Новатэк»
26 марта аппаратную карьеру завершает одна из соратников спикера Госдумы Вячеслава Володина – Татьяна Воронова, она покинет пост руководителя аппарата нижней палаты парламента. Воронова перейдет в корпорацию «Новатэк» на позицию топ-менеджера, сказал Володин журналистам. Сроки перехода в «Новатэк» зависят от компании, сообщил собеседник «Ведомостей» в Госдуме. В «Новатэке» на момент сдачи статьи не ответили на запрос «Ведомостей».
Воронова давно знакома с Володиным: в 2005–2007 гг., когда Володин был секретарем генсовета «Единой России», Воронова руководила «Молодой гвардией «Единой России», в 2007 г. избралась от партии в Госдуму, в 2011 г. стала членом Центризбиркома (ЦИК). В 2013 г., когда Володин был первым заместителем руководителя кремлевской администрации, она перешла в курируемое им управление президента по внутренней политике (УВП) на должность начальника департамента, а в 2015 г. возглавила УВП. Когда Володин в 2016 г. стал спикером Госдумы, Воронова перешла в нижнюю палату вслед за ним, возглавив аппарат.
«Ведомости» писали 20 февраля, что Воронова ушла в длительный отпуск – до мая, источники допускали, что она может после этого не выйти на прежнюю работу. Предшественником Вороновой на посту руководителя аппарата Госдумы была Джахан Поллыева: в 2011 г. она так же пришла из администрации президента в Госдуму вслед за своим начальником Сергеем Нарышкиным, когда он стал депутатом и спикером палаты. Покинула должность Поллыева после выборов 2016 г., когда стало ясно, что Нарышкина не оставят спикером Госдумы нового созыва.
Близкий к Госдуме собеседник полагает, что Вороновой поступило «солидное предложение» и необходимо было его принимать сейчас или оставаться главой аппарата на следующий созыв, если председателем палаты останется Володин. Как именно выглядел механизм переговоров по трудоустройству Вороновой, занимался ли этим Володин, в аппарате Госдумы не говорят. Не исключено, что Володин убирает сильных соратников из Госдумы, демонстрируя, что играет «не на свою команду», а готов работать «ради общего дела» – т. е. дела президента, говорит еще один собеседник «Ведомостей».
Воронову сменит ее нынешний первый заместитель Игорь Дивейкин, с февраля уже исполняющий обязанности главы аппарата. Известно, что он работал в службе безопасности президента ФСО, в 32 года получил звание полковника. По словам собеседника в Госдуме, работать с Володиным Дивейкин начал в 37 лет в аппарате Белого дома (Володин с октября 2010 г. по декабрь 2011 г. возглавлял аппарат правительства), «обеспечивая его деятельность». Позже Дивейкин продолжил работу с Володиным, когда тот перешел на должность первого заместителя руководителя администрации президента: в 2011–2013 гг. в департаменте по региональной политике УВП, в 2013–2015 гг. – руководителем аппарата Володина, а в 2015–2016 гг. – замначальника УВП, курирующим регионы.
Еще нет решения, кто заменит Дивейкина в качестве первого заместителя руководителя аппарата. Пока он будет сам заниматься вопросами, которые находятся в компетенции главы аппарата (например, взаимодействие с администрацией президента, с аппаратами фракций Госдумы, аппаратами Совета Федерации, правительства, заксобраний и т. д.) и первого заместителя, включая кураторство управделами, контрактную службу и т. д.