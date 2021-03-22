Бывший сотрудник ФСО возглавит думский аппарат

Воронову сменит ее нынешний первый заместитель Игорь Дивейкин, с февраля уже исполняющий обязанности главы аппарата. Известно, что он работал в службе безопасности президента ФСО, в 32 года получил звание полковника. По словам собеседника в Госдуме, работать с Володиным Дивейкин начал в 37 лет в аппарате Белого дома (Володин с октября 2010 г. по декабрь 2011 г. возглавлял аппарат правительства), «обеспечивая его деятельность». Позже Дивейкин продолжил работу с Володиным, когда тот перешел на должность первого заместителя руководителя администрации президента: в 2011–2013 гг. в департаменте по региональной политике УВП, в 2013–2015 гг. – руководителем аппарата Володина, а в 2015–2016 гг. – замначальника УВП, курирующим регионы.