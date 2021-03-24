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Венецианская комиссия критикует поправки в российскую Конституцию

Они слишком усилили президента
Глеб Мишутин
Максим Стулов / Ведомости

Консультативный орган Совета Европы – Венецианская комиссия опубликовала 23 марта заключение о поправках в Конституцию России, принятых в 2020 г. Часть изменений в Основном законе европейские правоведы оценивают положительно, но указывают на ряд существенных проблем как в самих поправках, так и в процедурах их принятия.

Среди позитивных аспектов поправок комиссия отметила усиление социальных прав населения, а также ограничение по срокам для президента, взятое само по себе. С 2020 г. президент может избираться только на два срока, а свое право вето он теперь может реализовывать, обращаясь в Конституционный суд. Также в комиссии одобрили установление фиксированного шестилетнего срока полномочий для большинства сенаторов и увеличение парламентского контроля, в том числе за исполнительной властью субъектов Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных