Венецианская комиссия критикует поправки в российскую Конституцию

Среди позитивных аспектов поправок комиссия отметила усиление социальных прав населения, а также ограничение по срокам для президента, взятое само по себе. С 2020 г. президент может избираться только на два срока, а свое право вето он теперь может реализовывать, обращаясь в Конституционный суд. Также в комиссии одобрили установление фиксированного шестилетнего срока полномочий для большинства сенаторов и увеличение парламентского контроля, в том числе за исполнительной властью субъектов Федерации.