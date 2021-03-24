Венецианская комиссия критикует поправки в российскую Конституцию

Венецианская комиссия критикует поправки в российскую КонституциюОни слишком усилили президента
Консультативный орган Совета Европы – Венецианская комиссия опубликовала 23 марта заключение о поправках в Конституцию России, принятых в 2020 г. Часть изменений в Основном законе европейские правоведы оценивают положительно, но указывают на ряд существенных проблем как в самих поправках, так и в процедурах их принятия.
Среди позитивных аспектов поправок комиссия отметила усиление социальных прав населения, а также ограничение по срокам для президента, взятое само по себе. С 2020 г. президент может избираться только на два срока, а свое право вето он теперь может реализовывать, обращаясь в Конституционный суд. Также в комиссии одобрили установление фиксированного шестилетнего срока полномочий для большинства сенаторов и увеличение парламентского контроля, в том числе за исполнительной властью субъектов Федерации.