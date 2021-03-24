Андрей Турчак отправит в Госдуму людей из своего окружения

Президентские сроки обнулены на уровне закона

Госдума 24 марта приняла закон, который позволяет Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства даже после истечения в 2024 г. нынешнего, «второго подряд» президентского срока. Закон о выборах президента и другие законодательные акты пришлось изменить после внесения в 2020 г. поправок в Конституцию: они и позволили «обнулить» сроки правления действующего главы государства.

Этим же законом депутаты расширили полномочия Центризбиркома (его новый состав начинает работу 29 марта). К примеру, теперь ЦИК сможет требовать досрочного прекращения полномочий членов нижестоящих комиссий, которых назначили по представлению ЦИК, даже если речь идет о руководителях избиркомов. О необходимости такого укрепления вертикали в системе комиссий давно говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.