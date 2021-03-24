Андрей Турчак отправит в Госдуму людей из своего окружения

Андрей Турчак отправит в Госдуму людей из своего окруженияВ исполкоме «Единой России» отбирают кандидатов на праймериз из собственных рядов
Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента, руководство «Единой России» по согласованию со Старой площадью намеревается продвинуть в Госдуму нескольких партфункционеров, до сих пор не имевших депутатских мандатов – в частности, из нынешнего руководства центрального исполкома. По одной из версий, «это повышает статус исполкома, поскольку те, кто пойдет на выборы [и пройдет в Госдуму в сентябре 2021 г.], дальше продолжат работу в партии», отметил собеседник.
Кто и как пойдет в Госдуму из исполкома партии
Близкий к «Единой России» собеседник говорит, что среди единороссов, которые намереваются в ближайшее время подать заявки на праймериз по отбору кандидатов в Госдуму, как минимум два высокопоставленных сотрудника центрального исполкома партии. Это его руководитель Александр Борисов, давний соратник секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а также замруководителя центрального исполкома «Единой России» Роман Любарский.
Президентские сроки обнулены на уровне закона
Госдума 24 марта приняла закон, который позволяет Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства даже после истечения в 2024 г. нынешнего, «второго подряд» президентского срока. Закон о выборах президента и другие законодательные акты пришлось изменить после внесения в 2020 г. поправок в Конституцию: они и позволили «обнулить» сроки правления действующего главы государства.
Этим же законом депутаты расширили полномочия Центризбиркома (его новый состав начинает работу 29 марта). К примеру, теперь ЦИК сможет требовать досрочного прекращения полномочий членов нижестоящих комиссий, которых назначили по представлению ЦИК, даже если речь идет о руководителях избиркомов. О необходимости такого укрепления вертикали в системе комиссий давно говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Планы по выдвижению сотрудников исполкома на праймериз «Единой России» подтвердил собеседник «Ведомостей» в партии. По его словам, «это нормальная практика, когда представители партийных структур претендуют на мандаты депутатов Госдумы». Говорить о преимуществах такого статуса, ровно как и о возможном статусе в нижней палате, рано, поскольку кандидаты еще не заявились на праймериз, говорит единоросс.
Регионы, в которых они могут пойти на выборы, сейчас определяются, сказал близкий к партии источник «Ведомостей».
Предполагается, что Борисов может быть выдвинут по партийному списку в составе региональной группы, включающей Псковскую область, которую он представлял ранее в Совете Федерации (Турчак ранее был губернатором региона), а работавший перед переходом в центральный исполком партии министром внутренней политики Нижегородской области Любарский – по списку от этой территории.
Зачем это может понадобиться
Есть официальное объяснение, почему Турчаку потребовалось направить сотрудников на выборы в Госдуму. По словам координатора экспертного совета «Единой России» Константина Костина, «сотрудники различных партийных институций в разные годы» участвовали в выборах «не только в качестве менеджеров, но и кандидатов». Он напоминает об опыте избрания глав исполкома «Единой России» в Госдуму с 2003 г.
Борисов, правда, не попал в Госдуму в 2016 г., поскольку Турчак и его команда пришли в «Единую Россию» после тех выборов, в 2017 г. До этого в руководящих органах партии были преимущественно представлены люди, близкие к нынешнему председателю Госдумы Вячеславу Володину: он с 2005 по 2011 г. был секретарем генсовета «Единой России», а с 2011 по 2016 г. курировал внутреннюю политику в Кремле.
Последствия избрания Борисова и других членов исполкома могут иметь разные последствия. Депутат на пять лет стабильно защищен своим статусом, к тому же его можно дополнительно в любой момент нагрузить тем функционалом, который рядовым партийцам недоступен, рассуждает еще один собеседник, близкий к партии.
Укрепление статуса сотрудников исполкома может быть связано с ощущениями самого Турчака от работы в качестве вице-спикера Совета Федерации, в котором с ним разговаривают иначе, чем прежде, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Возможно, и его соратникам статус понадобится для более уверенной позиции в переговорах. К примеру, с губернаторами от КПРФ и ЛДПР».
Политолог Борис Макаренко отмечает, что аппаратчики из разных партий нередко становятся депутатами Госдумы, а руководству исполкома «Единой России» это избрание будет поощрением, даст «министерскую зарплату и статус». Статус может быть конвертирован и в должность, связанную с работой в исполнительной власти, говорит политолог Виталий Иванов.
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин