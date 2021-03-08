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Эксперты представили четыре сценария думской кампании 2021 года

Наиболее вероятный – сохранение в парламенте нынешних четырех партий
Елена Мухаметшина
Какой бы партийный расклад ни оказался в Госдуме, депутаты найдут общественно-полезные занятия /Денис Гришкин / Ведомости

Наиболее вероятным сценарием предстоящей избирательной кампании будет сохранение четырехпартийной модели Госдумы. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в котором представлены четыре сценария выборов в Госдуму в сентябре 2021 г.

Вероятность сценария «Полное доминирование» эксперты оценивают в 50%. При таком сценарии «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство, получив по списку около 50% и взяв 305–315 мандатов. Риском при таком сценарии могут стать праймериз «Единой России» – в частности, если в результате смены элит, которая происходит в регионах из-за новых губернаторов, часть недовольных перейдет в оппозиционные партии. Кроме «Единой России» при таком сценарии в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Второй сценарий, «Новая фракция», вероятность которого оценивается в 35%, – пятипартийная модель, когда в Думу проходит одна малая партия. В случае реализации этого сценария «Единая Россия» балансирует на грани конституционного большинства (285–305 мандатов), а результат партии по списку – более 40%. В таком сценарии не заинтересованы действующие парламентские партии, особенно КПРФ и «Справедливая Россия». Потенциальные претенденты на прохождение в Госдуму – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Яблоко», «Новые люди», «Родина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных