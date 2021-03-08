Эксперты представили четыре сценария думской кампании 2021 года

Эксперты представили четыре сценария думской кампании 2021 годаНаиболее вероятный – сохранение в парламенте нынешних четырех партий
Наиболее вероятным сценарием предстоящей избирательной кампании будет сохранение четырехпартийной модели Госдумы. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в котором представлены четыре сценария выборов в Госдуму в сентябре 2021 г.
Вероятность сценария «Полное доминирование» эксперты оценивают в 50%. При таком сценарии «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство, получив по списку около 50% и взяв 305–315 мандатов. Риском при таком сценарии могут стать праймериз «Единой России» – в частности, если в результате смены элит, которая происходит в регионах из-за новых губернаторов, часть недовольных перейдет в оппозиционные партии. Кроме «Единой России» при таком сценарии в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Второй сценарий, «Новая фракция», вероятность которого оценивается в 35%, – пятипартийная модель, когда в Думу проходит одна малая партия. В случае реализации этого сценария «Единая Россия» балансирует на грани конституционного большинства (285–305 мандатов), а результат партии по списку – более 40%. В таком сценарии не заинтересованы действующие парламентские партии, особенно КПРФ и «Справедливая Россия». Потенциальные претенденты на прохождение в Госдуму – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Яблоко», «Новые люди», «Родина».