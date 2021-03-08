Эксперты представили четыре сценария думской кампании 2021 года

Второй сценарий, «Новая фракция», вероятность которого оценивается в 35%, – пятипартийная модель, когда в Думу проходит одна малая партия. В случае реализации этого сценария «Единая Россия» балансирует на грани конституционного большинства (285–305 мандатов), а результат партии по списку – более 40%. В таком сценарии не заинтересованы действующие парламентские партии, особенно КПРФ и «Справедливая Россия». Потенциальные претенденты на прохождение в Госдуму – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Яблоко», «Новые люди», «Родина».