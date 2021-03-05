Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Президент поддержал желание волонтеров участвовать в выборах в Госдуму

Тему волонтерства невозможно конвертировать в голоса избирателей, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» /Пресс-служба президента России

Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах в Госдуму и заксобрания в этом году. Об этом он заявил на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе» в Кремле 4 марта. Путин сказал, что он за то, чтобы волонтеры больше участвовали в политической жизни.

А поскольку в волонтерское движение входят люди разных взглядов, то, попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов для решения тех или иных проблем, заявил президент. Он обещал переговорить с руководством «Единой России» и других партий, чтобы они обратили большее внимание на волонтеров.

Высокопоставленные единороссы сразу же отреагировали на слова президента. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в выборах могут принять участие те волонтеры, которые лучше всего проявили себя за время пандемии, сообщила пресс-служба партии. А секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что волонтеры могут принять участие в праймериз партии, которые стартуют на следующей неделе. Также он напомнил, что партия в пандемию развернула широкую волонтерскую сеть.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных