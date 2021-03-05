Президент поддержал желание волонтеров участвовать в выборах в Госдуму

Президент поддержал желание волонтеров участвовать в выборах в ГосдумуТему волонтерства невозможно конвертировать в голоса избирателей, считает эксперт
Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах в Госдуму и заксобрания в этом году. Об этом он заявил на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе» в Кремле 4 марта. Путин сказал, что он за то, чтобы волонтеры больше участвовали в политической жизни.
А поскольку в волонтерское движение входят люди разных взглядов, то, попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов для решения тех или иных проблем, заявил президент. Он обещал переговорить с руководством «Единой России» и других партий, чтобы они обратили большее внимание на волонтеров.
Высокопоставленные единороссы сразу же отреагировали на слова президента. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в выборах могут принять участие те волонтеры, которые лучше всего проявили себя за время пандемии, сообщила пресс-служба партии. А секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что волонтеры могут принять участие в праймериз партии, которые стартуют на следующей неделе. Также он напомнил, что партия в пандемию развернула широкую волонтерскую сеть.