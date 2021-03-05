Президент поддержал желание волонтеров участвовать в выборах в Госдуму

Высокопоставленные единороссы сразу же отреагировали на слова президента. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в выборах могут принять участие те волонтеры, которые лучше всего проявили себя за время пандемии, сообщила пресс-служба партии. А секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что волонтеры могут принять участие в праймериз партии, которые стартуют на следующей неделе. Также он напомнил, что партия в пандемию развернула широкую волонтерскую сеть.