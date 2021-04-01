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На ЦИК поставят свежий фильтр от DDoS-атак

Комиссия заказывает услуги по фильтрации трафика и борьбе с хакерами
Константин Гликин
По словам эксперта по наблюдению на выборах, Центризбирком, развивая свой портал, должен обеспечивать в первую очередь открытость данных /Максим Стулов / Ведомости

Федеральному центру информатизации при Центризбиркоме, который отвечает за техническое обеспечение выборов, потребовались услуги фильтрации трафика веб-приложений и предотвращения атак, направленных на отказ в обслуживании портала ЦИК. Оказание такой услуги с мая по декабрь 2021 г. оценивается в 8,4 млн руб., следует из материалов, которые были размещены 29 марта на сайте госзакупок.

Близкий к Центризбиркому собеседник «Ведомостей» говорит, что речь идет о поддержании традиционной защиты портала ЦИК от DDoS-атак. Об учащении таких атак обычно говорят в период выборов. Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский отметил, что крупные сайты госорганов могут стать мишенью для атаки киберпреступников, а 8 млн руб. – это довольно скромная цена для закупки системы безопасности большого госоргана. «Чрезмерной защиты сейчас не бывает», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных