На ЦИК поставят свежий фильтр от DDoS-атак

На ЦИК поставят свежий фильтр от DDoS-атакКомиссия заказывает услуги по фильтрации трафика и борьбе с хакерами
Федеральному центру информатизации при Центризбиркоме, который отвечает за техническое обеспечение выборов, потребовались услуги фильтрации трафика веб-приложений и предотвращения атак, направленных на отказ в обслуживании портала ЦИК. Оказание такой услуги с мая по декабрь 2021 г. оценивается в 8,4 млн руб., следует из материалов, которые были размещены 29 марта на сайте госзакупок.
Близкий к Центризбиркому собеседник «Ведомостей» говорит, что речь идет о поддержании традиционной защиты портала ЦИК от DDoS-атак. Об учащении таких атак обычно говорят в период выборов. Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский отметил, что крупные сайты госорганов могут стать мишенью для атаки киберпреступников, а 8 млн руб. – это довольно скромная цена для закупки системы безопасности большого госоргана. «Чрезмерной защиты сейчас не бывает», – заявил он.