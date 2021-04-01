На ЦИК поставят свежий фильтр от DDoS-атак

Близкий к Центризбиркому собеседник «Ведомостей» говорит, что речь идет о поддержании традиционной защиты портала ЦИК от DDoS-атак. Об учащении таких атак обычно говорят в период выборов. Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский отметил, что крупные сайты госорганов могут стать мишенью для атаки киберпреступников, а 8 млн руб. – это довольно скромная цена для закупки системы безопасности большого госоргана. «Чрезмерной защиты сейчас не бывает», – заявил он.