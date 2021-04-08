Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Аресты губернаторов могут сказаться на результатах «Единой России» на выборах

Статус глав регионов падает с каждым годом, говорят эксперты
Елена Мухаметшина
Аресты губернаторов могут сказаться на результатах «Единой России» на выборах /Андрей Гордеев / Ведомости

Арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева усилил двусмысленность статуса губернаторов. Падение этого статуса, которое связано с арестами губернаторов в последние годы, вступает в противоречие с тем, что руководители регионов могут возглавить списки «Единой России» на думских выборах 2021 г. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости губернаторов, подготовленном фондом «Петербургская политика».

Федеральная избирательная кампания дает инструменты популяризации действий глав регионов. С осени 2019 г. 25 глав регионов стали секретарями региональных отделений «Единой России», а в этом году многие губернаторы должны возглавить территориальные группы партии на выборах в Госдуму в сентябре. Пока непонятно, как повлияет на кампанию это противоречие между усилением присутствия губернаторов в избирательной кампании и ослаблением власти самих губернаторов, полагают эксперты фонда. Но, скорее всего, предстоящие выборы не застрахуют губернаторов от отставок и уголовных дел. Эксперты напоминают, что в 2009 г. за две недели до выборов в окружное собрание депутатов Ненецкого автономного округа был уволен губернатор Валерий Потапенко.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных