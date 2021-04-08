Аресты губернаторов могут сказаться на результатах «Единой России» на выборах

Федеральная избирательная кампания дает инструменты популяризации действий глав регионов. С осени 2019 г. 25 глав регионов стали секретарями региональных отделений «Единой России», а в этом году многие губернаторы должны возглавить территориальные группы партии на выборах в Госдуму в сентябре. Пока непонятно, как повлияет на кампанию это противоречие между усилением присутствия губернаторов в избирательной кампании и ослаблением власти самих губернаторов, полагают эксперты фонда. Но, скорее всего, предстоящие выборы не застрахуют губернаторов от отставок и уголовных дел. Эксперты напоминают, что в 2009 г. за две недели до выборов в окружное собрание депутатов Ненецкого автономного округа был уволен губернатор Валерий Потапенко.