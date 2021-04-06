Собянин проведет 15 встреч с москвичами в поддержку кандидатов на выборах в Госдуму

Поэтому проведение мэром подобных встреч логично для выстраивания и организационной, и содержательной стратегии партии на выборах в столице». Собянин традиционно практикует такие стратегии входа в кампанию, когда проводится большое количество и экспертных обсуждений, и встреч с жителями, вплоть до районов города, напоминает эксперт: «Встречи будут синхронизированы с проводимыми сейчас «Единой Россией» праймериз, так Собянин их поддержит и дополнительно подчеркнет логичность последующего своего лидерства в городском списке». То, что Собянин возглавит список в Москве, вполне естественно, поскольку он возглавлял список и в 2016 г., а на предстоящих выборах общая стратегия партии – активно задействовать губернаторов во главе групп, полагает Бадовский: «Кроме того, рейтинг Собянина в Москве устойчиво высок, и он добавит партии. В свою очередь, чем лучше будет результат, тем больше мандатов в Госдуме получит столица».