Собянин проведет 15 встреч с москвичами в поддержку кандидатов на выборах в Госдуму

Собянин проведет 15 встреч с москвичами в поддержку кандидатов на выборах в ГосдумуРейтинг мэра Москвы может помочь «Единой России» в ходе избирательной кампании в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин проведет серию встреч с москвичами в преддверии выборов в Госдуму, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к мэрии Москвы, и человек в «Единой России». Всего планируется 15 таких встреч, сказал один из собеседников, – по одной в каждом одномандатном округе, которые будут организованы в Москве на выборах в Госдуму. «Понятно, что это встречи в преддверии думских выборов», – говорит один из собеседников. Предположительно встречи могут начаться с конца апреля.
Это будут встречи с жителями города, специалистами в разных областях, на них будет приезжать Собянин, там будут обсуждать какие-то локальные вопросы, рассказывает собеседник, близкий к мэрии Москвы: «Там же будут присутствовать будущие кандидаты в депутаты, которых поддерживает мэрия. На встречах станут объявлять о каких-то решениях, которые касаются местной повестки, – открытие общественных пространств, поликлиник, школ». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю мэра и правительства Москвы Гульнаре Пеньковой.
Сергей Собянин может возглавить территориальную группу «Единой России» по Москве, сообщало ранее издание РБК. Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» говорит, что окончательное решение пока не принято. Вероятно, оно станет известно до конца апреля, сказал он: «Однако в партии рассчитывают, что Собянин возглавит московский список». Ранее «Ведомости» писали, что губернаторы с высоким рейтингом возглавят территориальные группы партии на выборах в Госдуму. Собянин является членом бюро высшего совета «Единой России». Он возглавлял список партии по Москве на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 гг. Однако после этого мэр дистанцировался от партии.
Подобные встречи с москвичами Собянин проводил в 2018 г., когда участвовал в выборах мэра Москвы. В предвыборную программу Собянина входили предложения горожан, которые собирались по разным районам города. Однако тогда принадлежность мэра к «Единой России» не акцентировалась в ходе кампании.
Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября, голосование будет трехдневным и начнется с 17 сентября. Избирательная кампания стартует в конце июня. В Москве депутатов Госдумы будут выбирать по 15 одномандатным округам. Собеседники «Ведомостей» в «Единой России» и близкие к мэрии Москвы источники говорят, что в ходе кампании не планируется «скрывать» принадлежность кандидатов к партии власти, как это было на выборах в Мосгордуму в 2019 г.
В числе потенциальных кандидатов от власти на выборах в Москве собеседники «Ведомостей» называют телеведущего Тимофея Баженова (Бабушкинский округ), телеведущего Евгения Попова (Кунцевский округ), актера Дмитрия Певцова (Медведковский округ), члена Общественной палаты Светлану Разворотневу (Нагатинский округ), председателя правления Совета матерей Татьяну Буцкую (Перовский округ), ректора РХТУ им. Менделеева Александра Мажугу (Тушинский округ). Также на выборы пойдут и действующие депутаты Госдумы от «Единой России», избравшиеся в 2016 г. в Москве: Петр Толстой, Ирина Белых и др. В 2016 г. в 13 из 15 округов выборы выиграли представители «Единой России».
Такие встречи могут помочь кандидатам от власти, поскольку Собянин в Москве популярен, хотя за последний год популярность чуть снизилась из-за пандемии и из-за того, что до этого его рейтинг был на пиковом значении, считает социолог Денис Волков: «Кроме того, локальная повестка очень востребована среди москвичей». У «Единой России» рейтинг в Москве ниже, чем по стране, поэтому такие встречи могут напомнить о связке Собянина и партии власти, что может помочь мобилизовать лояльных избирателей, которые сомневаются в том, идти ли на выборы, добавляет он.
Собянин готовится возглавить городской список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Результаты партии будут зависеть от линейки кандидатов в округах, выстраивания их тематической работы как единой команды, а также от общей «сшивки» списочной общегородской и окружных кампаний партии власти.
Поэтому проведение мэром подобных встреч логично для выстраивания и организационной, и содержательной стратегии партии на выборах в столице». Собянин традиционно практикует такие стратегии входа в кампанию, когда проводится большое количество и экспертных обсуждений, и встреч с жителями, вплоть до районов города, напоминает эксперт: «Встречи будут синхронизированы с проводимыми сейчас «Единой Россией» праймериз, так Собянин их поддержит и дополнительно подчеркнет логичность последующего своего лидерства в городском списке». То, что Собянин возглавит список в Москве, вполне естественно, поскольку он возглавлял список и в 2016 г., а на предстоящих выборах общая стратегия партии – активно задействовать губернаторов во главе групп, полагает Бадовский: «Кроме того, рейтинг Собянина в Москве устойчиво высок, и он добавит партии. В свою очередь, чем лучше будет результат, тем больше мандатов в Госдуме получит столица».