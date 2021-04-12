«Справедливая Россия» обещает ввести безусловный базовый доход

О законопроекте, который предполагает введение безусловного базового дохода для малоимущих, рассказал председатель партии Сергей Миронов. Как пояснили позже участники обсуждения, партийцы оценивают такие выплаты в 10 000 руб. в месяц. Финансовым источником для них Миронов назвал перераспределение налоговых поступлений от продажи нефти и газа за счет регулирования бюджетного правила. В перспективе все граждане, вслед за малоимущими, должны получать подобные отчисления, заявил Миронов.