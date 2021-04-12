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«Справедливая Россия» обещает ввести безусловный базовый доход

Хотя он составит всего 10 000 рублей, из идеи ничего не выйдет, считают экономисты
Константин Гликин
Максим Стулов / Ведомости

В Госдуме 12 апреля прошло заседание экспертного совета партии «Справедливая Россия – За правду», посвященное предвыборной экономической программе. Среди предложений – введение безусловного базового дохода для малоимущих, деофшоризация экономики, отмена пенсионной реформы 2018 г. По итогам заседания была сформирована резолюция из 20 пунктов, которую положат в основу предвыборной программы.

О законопроекте, который предполагает введение безусловного базового дохода для малоимущих, рассказал председатель партии Сергей Миронов. Как пояснили позже участники обсуждения, партийцы оценивают такие выплаты в 10 000 руб. в месяц. Финансовым источником для них Миронов назвал перераспределение налоговых поступлений от продажи нефти и газа за счет регулирования бюджетного правила. В перспективе все граждане, вслед за малоимущими, должны получать подобные отчисления, заявил Миронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных