«Справедливая Россия» обещает ввести безусловный базовый доход

«Справедливая Россия» обещает ввести безусловный базовый доходХотя он составит всего 10 000 рублей, из идеи ничего не выйдет, считают экономисты
В Госдуме 12 апреля прошло заседание экспертного совета партии «Справедливая Россия – За правду», посвященное предвыборной экономической программе. Среди предложений – введение безусловного базового дохода для малоимущих, деофшоризация экономики, отмена пенсионной реформы 2018 г. По итогам заседания была сформирована резолюция из 20 пунктов, которую положат в основу предвыборной программы.
О законопроекте, который предполагает введение безусловного базового дохода для малоимущих, рассказал председатель партии Сергей Миронов. Как пояснили позже участники обсуждения, партийцы оценивают такие выплаты в 10 000 руб. в месяц. Финансовым источником для них Миронов назвал перераспределение налоговых поступлений от продажи нефти и газа за счет регулирования бюджетного правила. В перспективе все граждане, вслед за малоимущими, должны получать подобные отчисления, заявил Миронов.