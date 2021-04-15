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Россия настороженно отнеслась к предложению США о встрече президентов

Ситуация в отношениях двух стран остается хрупкой
Глеб Мишутин
Maxim Shemetov / Reuters

В Белом доме назвали приблизительное время саммита, на котором могли бы встретиться президенты России Владимир Путин и США Джо Байден. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 14 апреля, трансляция которого велась на Facebook, что «ближайшие месяцы», в течение которых Байден предложил провести встречу, «были бы и этим летом».

13 апреля на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса Байден и Путин провели телефонный разговор. Американский лидер предложил российскому президенту лично встретиться на саммите в третьей стране. Желание стать площадкой для саммита уже изъявили представители Мюнхенской конференции по безопасности, Австрия и Финляндия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных