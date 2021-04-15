Россия настороженно отнеслась к предложению США о встрече президентов

Россия настороженно отнеслась к предложению США о встрече президентовСитуация в отношениях двух стран остается хрупкой
В Белом доме назвали приблизительное время саммита, на котором могли бы встретиться президенты России Владимир Путин и США Джо Байден. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 14 апреля, трансляция которого велась на Facebook, что «ближайшие месяцы», в течение которых Байден предложил провести встречу, «были бы и этим летом».
13 апреля на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса Байден и Путин провели телефонный разговор. Американский лидер предложил российскому президенту лично встретиться на саммите в третьей стране. Желание стать площадкой для саммита уже изъявили представители Мюнхенской конференции по безопасности, Австрия и Финляндия.
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