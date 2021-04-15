Россия настороженно отнеслась к предложению США о встрече президентов

В Белом доме назвали приблизительное время саммита, на котором могли бы встретиться президенты России Владимир Путин и США Джо Байден. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 14 апреля, трансляция которого велась на Facebook, что «ближайшие месяцы», в течение которых Байден предложил провести встречу, «были бы и этим летом».