Россияне получат учетную запись на «Госуслугах» при рождении

Сегодня для создания профиля на портале госуслуг гражданину России нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или Почта-банка). Только после этого запись считается подтвержденной и клиент получает доступ ко всем услугам портала. По состоянию на апрель 2021 г. подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имели 77 млн граждан страны. Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян к 2024 г. до 85%.