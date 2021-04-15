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Россияне получат учетную запись на «Госуслугах» при рождении

Такая мера предусмотрена в проекте «Цифровой профиль гражданина»
Екатерина Кинякина
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы – например, при рождении ребенка /Сергей Мальгавко / ТАСС

Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы – например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С проектом программы ознакомились «Ведомости».

Сегодня для создания профиля на портале госуслуг гражданину России нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или Почта-банка). Только после этого запись считается подтвержденной и клиент получает доступ ко всем услугам портала. По состоянию на апрель 2021 г. подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имели 77 млн граждан страны. Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян к 2024 г. до 85%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных