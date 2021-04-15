Россияне получат учетную запись на «Госуслугах» при рождении

Россияне получат учетную запись на «Госуслугах» при рожденииТакая мера предусмотрена в проекте «Цифровой профиль гражданина»
Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы – например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С проектом программы ознакомились «Ведомости».
Сегодня для создания профиля на портале госуслуг гражданину России нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или Почта-банка). Только после этого запись считается подтвержденной и клиент получает доступ ко всем услугам портала. По состоянию на апрель 2021 г. подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имели 77 млн граждан страны. Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян к 2024 г. до 85%.