Самое интересное из послания Владимира Путина

У нас должен быть мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. <…> Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно в течение четырех дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству. <…> Для достижения этих задач определяем период — к 2030 г.