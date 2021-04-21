Самое интересное из послания Владимира Путина

Самое интересное из послания Владимира ПутинаЧто предложил и кому пригрозил президент во время обращения к Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина 21 апреля Федеральному собранию продлилось 1 час 18 минут. Путин говорил о борьбе с коронавирусом, социально-экономическом развитии России и новых льготах для граждан. В конце же президент затронул вопросы безопасности, сравнив «цепляющих» Россию с Шерханом, вокруг которого «крутятся всякие мелкие Табаки». «Ведомости» собрали главные цитаты из выступления Путина.
О пандемии коронавируса и борьбе с ее последствиями
«Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали, наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х гг. прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации.
Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 г. средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.
Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет.
У нас должен быть мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. <…> Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно в течение четырех дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству. <…> Для достижения этих задач определяем период — к 2030 г.
Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов».
О развитии туризма
«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России.
Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.
Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия — страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали».
О социальной поддержке граждан
«В следующем, 2022 г. мы должны внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или в другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки.
Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка. <…> Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 руб.
Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 руб. в месяц.
Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. <…> Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка».
О международной ситуации и безопасности
«В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. <…> Все границы перешли уже.
Задержанные участники заговора [против президента Белоруссии Александра Лукашенко] признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке. Ведь это просто так, одним рубильником, не сделаешь.
Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, — подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был (Путин уже цитировал Киплинга в своих больших выступлениях, в частности, в 2011 г., обращаясь к участникам акций протеста в России после выборов в Госдуму. — «Ведомости»)».