ФАС нашла признаки картельного сговора при ремонте дорог в Москве

В расследовании «Яблока», выпущенном осенью 2020 г., говорилось, что сговору компаний могли содействовать замглавы управы Басманного района Сергей Сальников и руководитель государственного казенного учреждения «Дирекция капремонта департамента капитального ремонта г. Москвы» (ГКУ ДКР) Алексей Бутусов. В документе также говорится, что шесть компаний из Курска и Казани за три года получили более 8,7 млрд руб. на госзакупках по капремонту и благоустройству столицы, среди них были «Облстрой» и «Трансстройсервис». Один из результатов их сговора, сказано в расследовании, – строительство некачественной дороги в аэропорт «Шереметьево», которая была затоплена вскоре после окончания работ (контракт на 1,6 млрд руб., инцидент с затоплением произошел в 2019 г.).