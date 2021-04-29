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ФАС нашла признаки картельного сговора при ремонте дорог в Москве

На это решение антимонопольную службу натолкнули борцы с коррупцией из «Яблока»
Константин Гликин
Александра Астахова / Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве обнаружило признаки картельного сговора при заключении контрактов на ремонт дорог и благоустройство на сумму более 7,6 млрд руб. нескольких московских компаний. Копия заключения размещена в базе решений ФАС. Ранее эти контракты стали объектом расследования центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», который и обратился в ФАС.

Ценовой сговор организовали компании «Облстрой» и «Трансстройсервис». Согласно закону картелем признается договоренность, которая приводит к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Признаками, которые позволяют установить наличие картеля, являются, в частности, отправка заявок с одних и тех же IP-адресов и их синхронизация по времени. В заключении УФАС говорится, что в данном случае заявки подавались в один день с разницей от 40 минут до 6 часов. Всего ФАС подтвердила наличие сговора в 30 торгах, которые касались ремонта дорог и поставки стройматериалов.

В расследовании «Яблока», выпущенном осенью 2020 г., говорилось, что сговору компаний могли содействовать замглавы управы Басманного района Сергей Сальников и руководитель государственного казенного учреждения «Дирекция капремонта департамента капитального ремонта г. Москвы» (ГКУ ДКР) Алексей Бутусов. В документе также говорится, что шесть компаний из Курска и Казани за три года получили более 8,7 млрд руб. на госзакупках по капремонту и благоустройству столицы, среди них были «Облстрой» и «Трансстройсервис». Один из результатов их сговора, сказано в расследовании, – строительство некачественной дороги в аэропорт «Шереметьево», которая была затоплена вскоре после окончания работ (контракт на 1,6 млрд руб., инцидент с затоплением произошел в 2019 г.).

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Бутусов был гендиректором «Облстроя» с 2015 по 2016 г. Впрочем, представитель ГКУ ДКР заявлял «Ведомостям», что тот работал в «Калугастрое» и «Трансстройсервисе», но не работал в «Облстрое». Руководитель ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов отмечает, что получил ответ от департамента капремонта Москвы (есть у «Ведомостей»), в котором отвергаются обвинения в возможной помощи Бутусова коммерческим компаниям. Теперь, после получения заключения ФАС, Карнаухов намерен обжаловать в мэрии отказ департамента обратить внимание на возможный конфликт интересов.

Юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Дмитрий Сухарев говорит, что картельный сговор на 7,6 млрд руб. можно считать крупным. Но, указывает он, организаторам картелей чаще всего удается избегать личной ответственности за сговор.

«Ведомости» отправили запросы в «Облстрой», «Трансстройсервис», департамент капремонта правительства Москвы и управу района Басманный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных