ФАС нашла признаки картельного сговора при ремонте дорог в Москве

ФАС нашла признаки картельного сговора при ремонте дорог в МосквеНа это решение антимонопольную службу натолкнули борцы с коррупцией из «Яблока»
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве обнаружило признаки картельного сговора при заключении контрактов на ремонт дорог и благоустройство на сумму более 7,6 млрд руб. нескольких московских компаний. Копия заключения размещена в базе решений ФАС. Ранее эти контракты стали объектом расследования центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», который и обратился в ФАС.
Ценовой сговор организовали компании «Облстрой» и «Трансстройсервис». Согласно закону картелем признается договоренность, которая приводит к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Признаками, которые позволяют установить наличие картеля, являются, в частности, отправка заявок с одних и тех же IP-адресов и их синхронизация по времени. В заключении УФАС говорится, что в данном случае заявки подавались в один день с разницей от 40 минут до 6 часов. Всего ФАС подтвердила наличие сговора в 30 торгах, которые касались ремонта дорог и поставки стройматериалов.
В расследовании «Яблока», выпущенном осенью 2020 г., говорилось, что сговору компаний могли содействовать замглавы управы Басманного района Сергей Сальников и руководитель государственного казенного учреждения «Дирекция капремонта департамента капитального ремонта г. Москвы» (ГКУ ДКР) Алексей Бутусов. В документе также говорится, что шесть компаний из Курска и Казани за три года получили более 8,7 млрд руб. на госзакупках по капремонту и благоустройству столицы, среди них были «Облстрой» и «Трансстройсервис». Один из результатов их сговора, сказано в расследовании, – строительство некачественной дороги в аэропорт «Шереметьево», которая была затоплена вскоре после окончания работ (контракт на 1,6 млрд руб., инцидент с затоплением произошел в 2019 г.).
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Бутусов был гендиректором «Облстроя» с 2015 по 2016 г. Впрочем, представитель ГКУ ДКР заявлял «Ведомостям», что тот работал в «Калугастрое» и «Трансстройсервисе», но не работал в «Облстрое». Руководитель ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов отмечает, что получил ответ от департамента капремонта Москвы (есть у «Ведомостей»), в котором отвергаются обвинения в возможной помощи Бутусова коммерческим компаниям. Теперь, после получения заключения ФАС, Карнаухов намерен обжаловать в мэрии отказ департамента обратить внимание на возможный конфликт интересов.
Юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Дмитрий Сухарев говорит, что картельный сговор на 7,6 млрд руб. можно считать крупным. Но, указывает он, организаторам картелей чаще всего удается избегать личной ответственности за сговор.
«Ведомости» отправили запросы в «Облстрой», «Трансстройсервис», департамент капремонта правительства Москвы и управу района Басманный.