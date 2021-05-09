Шотландские националисты не добрали одного места до большинства

В своем выступлении после выборов Стерджен заявила, что намеревается провести референдум о независимости Шотландии — правда, несколько позже. Сейчас ее главная цель — провести Шотландию через пандемию коронавируса. Как сообщает BBC, Стерджен также подчеркнула, что ни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ни кто-либо еще не могут препятствовать проведению референдума демократическими методами. В случае если консерваторы все же попытаются это сделать, они продемонстрируют кризис Великобритании как добровольного союза наций. «Как только пройдет [коронавирусный] кризис, мы дадим народу Шотландии возможность самому выбрать свое будущее», — цитирует BBC первого министра.