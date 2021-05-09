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Шотландские националисты не добрали одного места до большинства

И обещают провести второй референдум о независимости после конца пандемии
Глеб Мишутин
Russell Cheyne / REUTERS

На выборах в холируд (парламент) Шотландии победу одержала Шотландская национальная партия (ШНП). Ее лидер, первый министр Никола Стерджен, назвала 8 мая результаты выборов «историческими и экстраординарными». ШНП, взявшая курс на проведение референдума о независимости Шотландии, получила 64 из 129 мест в парламенте. Это на одно место больше, чем на прошлых выборах, но для абсолютного большинства ШНП не хватило всего одного места. Консерваторам досталось 31 место, лейбористам — 22, «зеленые» и либеральные демократы получили восемь и четыре места соответственно.

В своем выступлении после выборов Стерджен заявила, что намеревается провести референдум о независимости Шотландии — правда, несколько позже. Сейчас ее главная цель — провести Шотландию через пандемию коронавируса. Как сообщает BBC, Стерджен также подчеркнула, что ни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ни кто-либо еще не могут препятствовать проведению референдума демократическими методами. В случае если консерваторы все же попытаются это сделать, они продемонстрируют кризис Великобритании как добровольного союза наций. «Как только пройдет [коронавирусный] кризис, мы дадим народу Шотландии возможность самому выбрать свое будущее», — цитирует BBC первого министра.

Первый референдум о независимости Шотландии ШНП организовала в 2014 г. На нем с перевесом в 10% победили противники независимости — 55% против 45%.

7 мая премьер-министр Борис Джонсон заявил, что проводить референдум сейчас было бы полной безответственностью. По мнению премьера, население Соединенного Королевства сейчас больше заинтересовано в восстановлении экономики и сотрудничестве правительств самой Великобритании, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Слова лидера ШНП о том, что референдум пока не стоит на повестке дня, он назвал «очень мудрыми».

По мнению корреспондента BBC Ника Эрдли, хотя партии Стерджен и не удалось набрать абсолютного большинства, перевес в парламенте все равно оказался у сторонников независимости, так как «зеленые» поддержат в этом вопросе ШНП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных