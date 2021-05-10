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«Единая Россия» взяла себе в партнеры участников событий в Донбассе

Вряд ли это сможет принести партии дополнительные голоса, считает эксперт
Елена Мухаметшина Максим Иванов
sddonbassa.ru

Участники Союза добровольцев Донбасса (СДД) примут участие в праймериз «Единой России». Об этом в понедельник заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который принял участие в заседании совета командиров СДД. По его словам, в партии хотят, чтобы представители СДД могли быть представлены на самых разных уровнях, в том числе и в качестве депутатов Госдумы. Бывший советник главы непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, председатель правления СДД Александр Бородай заявил, что «Единая Россия» – это партия Владимира Путина, а «сохранением республик, возникших весной 2014 г., мы обязаны прежде всего президенту России». Поэтому СДД готов поддержать единороссов.

СДД был создан в 2015 г. В прошлом году конференцию СДД посещал бывший помощник президента Владислав Сурков. Осенью прошлого года СДД заявлял, что готов сотрудничать со всеми партиями. Исключением была партия «За правду», которую возглавляет еще один участник событий в Донбассе – Захар Прилепин. Эта партия принадлежит сенатору Александру Бабакову, а не Прилепину, говорил руководитель СДД Андрей Пинчук. Тогда же Бородай заявил о подготовке договора о стратегическом сотрудничестве с партией «Родина», однако соглашение с партией так и не было подписано – администрация президента рекомендовала «Родине» этого не делать «со ссылкой на то, что это маргиналы», говорит человек, участвовавший в обсуждениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных