«Единая Россия» взяла себе в партнеры участников событий в Донбассе

СДД был создан в 2015 г. В прошлом году конференцию СДД посещал бывший помощник президента Владислав Сурков. Осенью прошлого года СДД заявлял, что готов сотрудничать со всеми партиями. Исключением была партия «За правду», которую возглавляет еще один участник событий в Донбассе – Захар Прилепин. Эта партия принадлежит сенатору Александру Бабакову, а не Прилепину, говорил руководитель СДД Андрей Пинчук. Тогда же Бородай заявил о подготовке договора о стратегическом сотрудничестве с партией «Родина», однако соглашение с партией так и не было подписано – администрация президента рекомендовала «Родине» этого не делать «со ссылкой на то, что это маргиналы», говорит человек, участвовавший в обсуждениях.