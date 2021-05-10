«Единая Россия» взяла себе в партнеры участников событий в Донбассе

«Единая Россия» взяла себе в партнеры участников событий в ДонбассеВряд ли это сможет принести партии дополнительные голоса, считает эксперт
Участники Союза добровольцев Донбасса (СДД) примут участие в праймериз «Единой России». Об этом в понедельник заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который принял участие в заседании совета командиров СДД. По его словам, в партии хотят, чтобы представители СДД могли быть представлены на самых разных уровнях, в том числе и в качестве депутатов Госдумы. Бывший советник главы непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, председатель правления СДД Александр Бородай заявил, что «Единая Россия» – это партия Владимира Путина, а «сохранением республик, возникших весной 2014 г., мы обязаны прежде всего президенту России». Поэтому СДД готов поддержать единороссов.
СДД был создан в 2015 г. В прошлом году конференцию СДД посещал бывший помощник президента Владислав Сурков. Осенью прошлого года СДД заявлял, что готов сотрудничать со всеми партиями. Исключением была партия «За правду», которую возглавляет еще один участник событий в Донбассе – Захар Прилепин. Эта партия принадлежит сенатору Александру Бабакову, а не Прилепину, говорил руководитель СДД Андрей Пинчук. Тогда же Бородай заявил о подготовке договора о стратегическом сотрудничестве с партией «Родина», однако соглашение с партией так и не было подписано – администрация президента рекомендовала «Родине» этого не делать «со ссылкой на то, что это маргиналы», говорит человек, участвовавший в обсуждениях.