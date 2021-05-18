Глава Владивостока ушел в отставку после предложения губернатора и полпреда

Глава Владивостока Олег Гуменюк принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил 18 мая в посте на своей странице в Instagram. Как отметил Гуменюк, такое «консолидированное решение» было принято им совместно с полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. При этом свой уход Гуменюк также связывает и с политическими процессами, «которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы». Упомянул Гуменюк и свои заслуги. По его словам, за время его работы у Владивостока появились перспективы устойчивого развития.