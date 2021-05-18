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Глава Владивостока ушел в отставку после предложения губернатора и полпреда

Они были недовольны его работой
Глеб Мишутин
Гуменюк был избран главой Владивостока 28 марта 2019 г. /Дмитрий Ефремов / ТАСС

Глава Владивостока Олег Гуменюк принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил 18 мая в посте на своей странице в Instagram. Как отметил Гуменюк, такое «консолидированное решение» было принято им совместно с полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. При этом свой уход Гуменюк также связывает и с политическими процессами, «которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы». Упомянул Гуменюк и свои заслуги. По его словам, за время его работы у Владивостока появились перспективы устойчивого развития.

Полпред и губернатор придерживаются иной точки зрения. Как отмечает ТАСС, Трутнев и Кожемяко осмотрели накануне несколько городских объектов и остались недовольны работой мэра. О том, что Гуменюку лучше покинуть свой пост досрочно и «без публичных действий», полпред заявил 18 мая в беседе с губернатором. По словам самого Кожемяко, деятельностью Гуменюка недовольны и краевые власти, и горожане. Как отметил губернатор, мэру выделялись значительные средства на благоустройство Владивостока, однако заметных изменений в городе не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных