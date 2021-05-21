Первая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошла спокойно

По словам Лаврова и Блинкена на последующей пресс-конференции, ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений. Лавров считает, что его партнер демонстрирует наcтрой на «разгребание завалов» в российско-американских отношениях. Констатируя разногласия между странами, министр все же заявил, что лидеры обеих стран готовы к сотрудничеству «в тех вопросах, где наши интересы совпадают».