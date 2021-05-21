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Первая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошла спокойно

Уже это само является достижением
Глеб Мишутин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «конструктивными» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном /SAUL LOEB / AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «конструктивными» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Их встреча состоялась в столице Исландии Рейкьявике, когда в Москве уже началось 20 мая, в преддверии заседания Арктического совета – организации, объединяющей страны арктического региона. Главной темой для беседы стали двусторонние отношения и возможная встреча российского и американского президентов в Европе. Помимо этого Лавров и Блинкен обсудили актуальные международные проблемы.

По словам Лаврова и Блинкена на последующей пресс-конференции, ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений. Лавров считает, что его партнер демонстрирует наcтрой на «разгребание завалов» в российско-американских отношениях. Констатируя разногласия между странами, министр все же заявил, что лидеры обеих стран готовы к сотрудничеству «в тех вопросах, где наши интересы совпадают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных