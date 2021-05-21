Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огняКонфликт удалось приостановить при помощи Египта
Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками «Хамас» в секторе Газа приостановлен. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским).
Вечером 20 мая кабинет безопасности Израиля большинством голосов одобрил одностороннее прекращение огня по целям в палестинском анклаве. Таким образом, завершилась операция Армии обороны Израиля (АОИ) «Стражи стены». Перемирия удалось достичь при помощи Египта, который выступил посредником между сторонами конфликта. Как сообщило позднее агентство Reuters, представитель «Хамас» со своей стороны подтвердил, что обстрелы прекратятся 21 мая в 02:00. Режим прекращения огня, сообщил член организации, будет «взаимным и одновременным». При этом до этого часа Израиль и «Хамас» продолжали обмениваться ракетными ударами.
Палестинцы расценили прекращение огня как свидетельство своей победы. По данным палестинского телеканала Al-Aqsa, в Рамалле (город на Западном берегу реки Иордан) народ вышел на улицы с палестинскими флагами, в небо запускали салюты. Подобные массовые шествия и автопробеги прошли и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Перед собравшимися в секторе Газа выступил заместитель главы политбюро «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайя. «Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь», — заявил он. Представитель боевого крыла «Хамас» Абу Обейда убежден, что палестинцам удалось наголову разгромить израильтян.
О своей победе в конфликте заявил и Израиль. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, «11 дней мощнейших ударов по радикалам сектора Газа изменили баланс сил и правила игры». Нетаньяху отметил, что АОИ успешно уничтожала подземную инфраструктуру «Хамас». Потери Израиля премьер оценил как минимальные.
Согласно заявлению АОИ, опубликованному в Twitter, с 10 мая по Израилю из сектора Газа было выпущено более 4340 ракет. 20 мая пресс-служба АОИ сообщала о том, что 90% ракет было перехвачено ПРО «Железный купол», а 610 упали на территории палестинского анклава. Как заявило министерство здравоохранения в секторе Газа, за время конфликта в анклаве погибли 232 палестинца, еще 28 — на Западном берегу, 1900 получили ранения. Потери Израиля составили не менее 12 человек.
Как сообщила на брифинге 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия «с глубоким удовлетворением» относится к прекращению огня между сторонами конфликта. По ее словам, для предотвращения дальнейшего насилия необходимо перезапустить непосредственные политические переговоры Израиля и Палестины на базе резолюции ООН. Россия, отметила Захарова, готова предоставить площадку для таких переговоров.
Конфликт между израильтянами и палестинцами вспыхнул 10 мая после ряда столкновений последних с полицией в Восточном Иерусалиме. Причиной этого стало решение израильского суда о выселении арабских семей квартала Шейх-Джаррах из их домов. На протяжении 11 дней стороны обменивались ракетными ударами. АОИ допускала проведение наземной операции, однако такое решение в итоге принято не было.
По словам политолога Федора Лукьянова, конфликт приостановился лишь «до следующего обострения». «Налицо полная, непроходимая безнадежность этого конфликта. У сторон нет понимая, что делать кроме силового воздействия. Радикальное решение невозможно, политического решения нет», — подчеркнул он. Тем не менее заинтересованные лица уже получили с конфликта политические дивиденды. «Хамас», отмечает Лукьянов, громко заявляет о своей победе над «сионизмом» и набивает себе политические очки в противостоянии с палестинской же группировкой «Фатх», действующей на Западном берегу реки Иордан.
Нетаньяху в условиях перманентного политического кризиса в Израиле конфликт тоже выгоден. Израильтяне, поясняет эксперт, сами понимали, что конфликт придется закончить из-за возможных потерь имиджа. Тем более, что на Тель-Авив оказали давление США. Вне конфликта администрация Байдена, по словам Лукьянова, и так «сдвинулась в арабскую сторону на контрасте со слишком произраильским Трампом». В целом же международное сообщество демонстрирует бессилие, неспособность и нежелание заниматься данной проблемой, а в Европе приходится констатировать рост антиизраильских настроений среди общественности, резюмирует эксперт.