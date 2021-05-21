Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Палестинцы расценили прекращение огня как свидетельство своей победы. По данным палестинского телеканала Al-Aqsa, в Рамалле (город на Западном берегу реки Иордан) народ вышел на улицы с палестинскими флагами, в небо запускали салюты. Подобные массовые шествия и автопробеги прошли и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Перед собравшимися в секторе Газа выступил заместитель главы политбюро «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайя. «Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь», — заявил он. Представитель боевого крыла «Хамас» Абу Обейда убежден, что палестинцам удалось наголову разгромить израильтян.