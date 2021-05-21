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Десятки палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля в Иерусалиме

Ведомости

Во время столкновений с израильской полицией, вспыхнувших в Иерусалиме после объявления о перемирии между «Хамас» и Израилем, пострадали десятки палестинцев. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, стычки начались в районе Храмовой горы в Иерусалиме., где расположена мечеть Аль-Акса. Вскоре после полуденной молитвы там собрались сотни молодых людей, которые начали закидывать израильских полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Reuters сообщает, что правоохранители используют светошумовые гранаты.

В результате столкновений, как заявили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, пострадали не менее 20 палестинцев. Полиция задержала не менее 10 человек.

Столкновения начались меньше чем через сутки после объявления о перемирии между Израилем и «Хамас». 20 мая противоборствующие стороны заключили соглашение, которое начало действовать сегодня ночью. Оно прекратило 11-дневный вооруженный конфликт в секторе Газа, жертвами которого стали почти 300 палестинцев и 12 израильтян.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. Они переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас», которое в основном обстреливало израильские города тысячами самодельных ракет.

Президент России Владимир Путин 18 мая призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия. С аналогичными призывами выступали и другие мировые лидеры. В частности, 19 мая президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в ходе которого он высказался в пользу «значительной деэскалации» конфликта в регионе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных