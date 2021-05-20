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Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня в секторе Газа

Ведомости

Кабинет безопасности Израиля проголосовал в пользу прекращения огня в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. По данным израильских СМИ, перемирие может вступить в силу с 2 часов утра 21 мая.

Представители израильской армии рассказали министрам, входящим в состав кабинета безопасности, что военная операция в секторе Газа достигла поставленной задачи. «[Движение] "Хамас" остановлено, оно понесло существенные потери», — заявил один из представителей армии еврейского государства в ходе заседания.

Позже представитель «Хамас» подтвердил агентству Reuters, что решение о перемирии принято обеими сторонами конфликта, оно призвано положить конец длящемуся 11 дней военному противостоянию.

Решение прекратить огонь подтвердили и в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. В заявлении офиса сказано, что израильские власти «приняли инициативу Египта о взаимном прекращении огня без предварительных условий, время вступления в силу перемирия будет установлено позже».

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, которые переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас». Число жертв конфликта приблизилось к 300, большинство погибших — палестинцы.

18 мая президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия. С аналогичными призывами ранее выступали и другие мировые лидеры. В частности, 19 мая президент США Джо Байден провел разговор с Нетаньяху, в ходе которого он высказался в пользу «значительной деэскалации» конфликта в регионе. 

Ранее по теме: Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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