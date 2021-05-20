Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня в секторе Газа
Кабинет безопасности Израиля проголосовал в пользу прекращения огня в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. По данным израильских СМИ, перемирие может вступить в силу с 2 часов утра 21 мая.
Представители израильской армии рассказали министрам, входящим в состав кабинета безопасности, что военная операция в секторе Газа достигла поставленной задачи. «[Движение] "Хамас" остановлено, оно понесло существенные потери», — заявил один из представителей армии еврейского государства в ходе заседания.
Позже представитель «Хамас» подтвердил агентству Reuters, что решение о перемирии принято обеими сторонами конфликта, оно призвано положить конец длящемуся 11 дней военному противостоянию.
Решение прекратить огонь подтвердили и в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. В заявлении офиса сказано, что израильские власти «приняли инициативу Египта о взаимном прекращении огня без предварительных условий, время вступления в силу перемирия будет установлено позже».
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как в начале мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, которые переросли в боевые столкновения между израильской армией и радикальным движением «Хамас». Число жертв конфликта приблизилось к 300, большинство погибших — палестинцы.
18 мая президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия. С аналогичными призывами ранее выступали и другие мировые лидеры. В частности, 19 мая президент США Джо Байден провел разговор с Нетаньяху, в ходе которого он высказался в пользу «значительной деэскалации» конфликта в регионе.