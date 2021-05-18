Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия
Насилие между Израилем и палестинцами необходимо прекратить, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал во время выступления перед иностранными послами в Кремле, его трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Путин. Он отметил, что текущая конфронтация уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.
К 18 мая жертвами идущего вторую неделю конфликта с израильской стороны, по данным Тель-Авива, стали 10 человек, большинство из них — мирные жители. Армия обороны Израиля отчитывается об уничтожении 150 боевиков и полевых командиров ХАМАС, а также связанных с ней группировок. Минздрав Газы сообщает о 200 погибших гражданских лицах, из которых около 50 — дети и около 30 — женщины.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами произошла, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.