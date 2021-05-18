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Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия

Ведомости

Насилие между Израилем и палестинцами необходимо прекратить, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал во время выступления перед иностранными послами в Кремле, его трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Путин. Он отметил, что текущая конфронтация уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.

К 18 мая жертвами идущего вторую неделю конфликта с израильской стороны, по данным Тель-Авива, стали 10 человек, большинство из них — мирные жители. Армия обороны Израиля отчитывается об уничтожении 150 боевиков и полевых командиров ХАМАС, а также связанных с ней группировок. Минздрав Газы сообщает о 200 погибших гражданских лицах, из которых около 50 — дети и около 30 — женщины.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами произошла, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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