Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия

К 18 мая жертвами идущего вторую неделю конфликта с израильской стороны, по данным Тель-Авива, стали 10 человек, большинство из них — мирные жители. Армия обороны Израиля отчитывается об уничтожении 150 боевиков и полевых командиров ХАМАС, а также связанных с ней группировок. Минздрав Газы сообщает о 200 погибших гражданских лицах, из которых около 50 — дети и около 30 — женщины.