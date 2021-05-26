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Российские дальние бомбардировщики временно развернуты в Сирии

Это ответ на полеты американских бомбардировщиков у границ России
Алексей Никольский
Ту-22М3 не будут базироваться в Хмеймиме постоянно и вернутся после завершения учебных полетов /Минобороны России

Министерство обороны России сообщило 25 мая о прибытии на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3, развертывание которых на этой базе производится впервые с ее основания в 2015 г.

Как говорится в сообщении Минобороны, «экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря». В сообщении также отмечается, что «на авиабазе Хмеймим завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

Также увеличена длина взлетной полосы». Поэтому «полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил». Ту-22М3 не будут базироваться в Хмеймиме постоянно и вернутся после завершения учебных полетов.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 наносили удары свободнопадающими бомбами по позициям террористов в Сирии в начале конфликта в 2015–2016 гг., летая с авиабазы в Моздоке через Иран и Ирак, а стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС производили пуски крылатых ракет по целям в Сирии. Около недели несколько Ту-22М3 в 2016 г. базировались на аэродроме подскока в Иране, что позволяло увеличить их боевую нагрузку. При этом обычно самолетами, которые могут нести самую большую боевую нагрузку, на авиабазе Хмеймим являются фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. На базе периодически развертываются истребители Су-30СМ и Су-35, а также штурмовики Су-25.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных