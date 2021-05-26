Российские дальние бомбардировщики временно развернуты в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 наносили удары свободнопадающими бомбами по позициям террористов в Сирии в начале конфликта в 2015–2016 гг., летая с авиабазы в Моздоке через Иран и Ирак, а стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС производили пуски крылатых ракет по целям в Сирии. Около недели несколько Ту-22М3 в 2016 г. базировались на аэродроме подскока в Иране, что позволяло увеличить их боевую нагрузку. При этом обычно самолетами, которые могут нести самую большую боевую нагрузку, на авиабазе Хмеймим являются фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. На базе периодически развертываются истребители Су-30СМ и Су-35, а также штурмовики Су-25.