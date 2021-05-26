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Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня

Будут обсуждены «все насущные вопросы»
Константин Гликин Алексей Никольский
Андрей Гордеев / Ведомости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Кремля и Белого дома. «Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», – говорится в сообщении пресс-службы президента России. «Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 г., когда он посетил Израиль и Палестину. Для Байдена поездка в Европу, в ходе которой состоится встреча с Путиным, также является первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность в январе 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных