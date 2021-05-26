Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Кремля и Белого дома. «Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», – говорится в сообщении пресс-службы президента России. «Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.