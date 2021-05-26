Партия Константина Рыкова пополнится бывшим питерским единороссом Андреем Анохиным

Партия Константина Рыкова пополнится бывшим питерским единороссом Андреем АнохинымНо известный саратовский коммунист Николай Бондаренко сотрудничать с этой партией отказался
Российская партия свободы и справедливости (РПСС), принадлежащая политтехнологу Андрею Богданову, и которую недавно возглавил издатель Константин Рыков, набирает к себе партийцев, ушедших или исключенных из других партий. 27 мая партия объявит, что ее координатором в Санкт-Петербурге станет бывший член «Единой России», депутат петербургского заксобрания Андрей Анохин, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. До него ряды партии пополнили ушедший из фракции КПРФ Владимирского заксобрания общественный деятель Максим Шевченко, который возглавит список РПСС на выборах в Госдуму, исключенная из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова, выдвигавшийся на выборах 2016 г. от «Партии роста» предприниматель Дмитрий Потапенко и депутат законодательной думы Хабаровского края, исключенный из КПРФ, Максим Кукушкин, который в 2020 г. пытался выдвинуться кандидатом на пост главы Еврейского автономного округа.
В апреле Анохин вышел из «Единой России». Поводом для выхода из партии стало давление со стороны председателя петербургского заксобрания Вячеслава Макарова, говорил Анохин. «Вячеслав Макаров превратил в своё «частное предприятие» и Законодательное собрание Петербурга, и городское отделение партии. «Беспредел» с отказом мне в регистрации на праймериз только лишний раз это доказал», — писал Анохин у себя в Instagram. По его словам, его помощникам не выплачивают зарплату, а ему препятствуют в деятельности депутата Заксобрания. «Меня Максим Шевченко пригласил на пресс-конференцию, назначенную на четверг, все подробности будут там», — сказал Анохин «Ведомостям».
Кроме того, переговоры ведутся и с депутатом Саратовской облдумы, коммунистом Николаем Бондаренко, сказал «Ведомостям» собеседник в партии. По его словам, кроме ушедших из КПРФ и других партий политиков ставка будет делаться на лидеров общественного мнения в интернете, в частности, известных блогеров. У Бондаренко есть свой YouTube-канал «Дневник депутата», у которого 1,45 млн подписчиков. Ранее Бондаренко говорил, что хотел бы выдвинуться по тому же округу, что и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы, в свою очередь, заявил, что у Бондаренко как раз нет другого выхода, кроме как выдвинуться по тому же округу, где идет он сам, — №163 в Саратовской области. В 2016 г. по этому округу избиралась коммунист Ольга Алимова, которая проиграла единороссу Михаилу Исаеву, но в 2018 г. пошла на довыборы и избралась депутатом по этому округу.
«Предложения ко мне [от РПСС] действительно были, и я однозначно ответил отказом», — заявил «Ведомостям» Бондаренко. Обращение и отказ звучали и публично, и в личном общении, говорит он: «Я сказал, что у меня есть партия [КПРФ], а остальные — это просто спойлерские помощники власти, которые созданы, чтобы расколоть левое движение». Рыков переговоры с Бондаренко отрицает, добавляя, что РПСС не переманивает сознательно кандидатов и членов других партий.
По словам Рыкова, партия пока не меняла руководителей региональных отделений, после того как сменилось федеральное руководство. Другой собеседник в партии в свою очередь говорит, что новое руководство привело своих людей, обновив руководителей региональных отделений.
Партия пытается подобрать ярких людей, которые раньше были встроены в партийные структуры, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «Кроме того парламентские партии так устроены, что яркие политики там не задерживаются, поскольку перед партиями стоят задачи аппаратной борьбы, а не политической. Поэтому многие политики с позицией оказываются выброшенными, и вполне грамотно, что их подбирают». Кроме того в РПСС понятное для власти руководство, а сама партия должна подослабить КПРФ, считает Казанков.
РПСС собирает людей, которые оказались не востребованы в своих партиях, то есть их ничего не объединяет, кроме неудовлетворенности теми местами, откуда они ушли, говорит политтехнолог Петр Быстров. «Шевченко — яркий лидер, обладающий определенным бэкграундом. Возможно если у партии появятся ресурсы, то ее удастся раскрутить. У Анохина же единственный мотив — сильная обида на спикера заксобрания, но политических перспектив у него нет», — считает Быстров. По его мнению, у людей есть запрос на новую политическую силу и при определенном позиционировании партия может какие-то голоса отобрать не только у КПРФ, но и у других партий: «Однако все будет зависеть от кампании, получится ли это — большой вопрос».
Партия РПСС входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова — ранее она называлась КПСС и считалась спойлером КПРФ. Около двух месяцев назад партия сменила на съезде название, а ее председателем избрали издателя Константина Рыкова, который в 2010-е гг. был близок к бывшему куратору внутренней политики Владиславу Суркову. Ранее собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, объяснял, что партия Рыкова должна показать оппозиционность за счет ярких кандидатов и отобрать избирателей у КПРФ, а не выступить «нейминговым спойлером», как КПСС, говорит еще один человек.