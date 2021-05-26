Партия Константина Рыкова пополнится бывшим питерским единороссом Андреем Анохиным

Кроме того, переговоры ведутся и с депутатом Саратовской облдумы, коммунистом Николаем Бондаренко, сказал «Ведомостям» собеседник в партии. По его словам, кроме ушедших из КПРФ и других партий политиков ставка будет делаться на лидеров общественного мнения в интернете, в частности, известных блогеров. У Бондаренко есть свой YouTube-канал «Дневник депутата», у которого 1,45 млн подписчиков. Ранее Бондаренко говорил, что хотел бы выдвинуться по тому же округу, что и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы, в свою очередь, заявил, что у Бондаренко как раз нет другого выхода, кроме как выдвинуться по тому же округу, где идет он сам, — №163 в Саратовской области. В 2016 г. по этому округу избиралась коммунист Ольга Алимова, которая проиграла единороссу Михаилу Исаеву, но в 2018 г. пошла на довыборы и избралась депутатом по этому округу.