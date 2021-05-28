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Новые партии практически не предлагают новые законы

Получив право участвовать в думских выборах, они разработали всего четыре инициативы
Константин Гликин
Новые партии, получив право законодательной инициативы, подошли к разработке таких инициатив не слишком активно /Максим Стулов / Ведомости

Три партии («Новые люди» Алексея Нечаева, «За правду» Захара Прилепина, «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова), которые в сентябре 2020 г. впервые провели своих депутатов в региональные заксобрания, за восемь месяцев смогли разработать всего четыре законодательные инициативы, подсчитали «Ведомости». В 2021 г. две из этих партий («Новые люди» и «Зеленая альтернатива») намерены идти на выборы в Госдуму самостоятельно, еще одна («За правду») в феврале 2021 г. приняла решение об объединении с представленной в Госдуме «Справедливой Россией». Единственным избранным от партии «За правду» депутатом был депутат Рязанской облдумы Григорий Парсентьев, он же и стал инициатором единственного партийного законопроекта. Парсентьев предложил закрепить в региональном законодательстве понятие «дети войны», а также ввести для них льготы. Законопроект до сих пор не рассмотрен депутатами Рязанской облдумы, сказал представитель Прилепина.

У «Зеленой альтернативы» есть два депутата – по одному в госсовете Коми и заксобрании Челябинской области, но инициативу за все время в должности проявил только один из них. Законопроект о регулировании депутатской этики разработал и внес в госсовет Коми депутат Виктор Бетехтин. Согласно его идее, в аккаунтах депутатов региона должна публиковаться исключительно достоверная информация, а в их публичных выступлениях должны быть только достоверные факты. В отличие от всех других предложений новых партий его предложение было поддержано большинством – закон был принят в феврале 2021 г.

«Новые люди» в сентябре 2020 г. получили в заксобраниях численное преимущество перед другими новыми партиями: они провели в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях в общей сложности семь депутатов. За прошедшее время они разработали и внесли всего две инициативы, причем оба законопроекта предложила фракция «Новых людей» в парламенте Новосибирской области (там у партии три депутата). В частности, в мае 2021 г. был внесен, но до сих пор не рассмотрен проект федерального закона об усилении ответственности граждан за поведение своих домашних животных, сказали в пресс-службе партии. До этого депутаты предлагали поправками в региональный закон снизить налоговую нагрузку на бизнес во время пандемии, поправки были отклонены. «Новые люди» практически «выпадают из поля зрения в местной политике», говорит депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, избранная при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020»: «Знаю, что они всем раздают мыло и запустили социальную акцию для людей с детьми – продают им со скидкой какие-то продукты Faberlic [которой владеет Нечаев]».

Новые партии в регионах стараются не портить отношения с властями, к тому же их инициативы скорее всего не будут поддержаны большинством в заксобраниях, говорит глава политической экспертной группы Константин Калачев: «Руководство настраивает их на нейтральную работу – за все хорошее против всего плохого». Поэтому работа «Новых людей» в регионах построена на бытовых инициативах, не связанных с законотворчеством, а на федеральном уровне – на выдвижении труднореализуемых предложений. «Зеленая альтернатива» построена как хайповый проект, который не решает серьезных политических задач, говорит Калачев. К тому же, добавил эксперт, разработка законодательных инициатив на региональном уровне вряд ли может помочь выполнить важную задачу партий – получение госфинансирования по итогам выборов в Госдуму, для чего нужно набрать 3% голосов.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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