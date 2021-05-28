Новые партии практически не предлагают новые законы

«Новые люди» в сентябре 2020 г. получили в заксобраниях численное преимущество перед другими новыми партиями: они провели в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях в общей сложности семь депутатов. За прошедшее время они разработали и внесли всего две инициативы, причем оба законопроекта предложила фракция «Новых людей» в парламенте Новосибирской области (там у партии три депутата). В частности, в мае 2021 г. был внесен, но до сих пор не рассмотрен проект федерального закона об усилении ответственности граждан за поведение своих домашних животных, сказали в пресс-службе партии. До этого депутаты предлагали поправками в региональный закон снизить налоговую нагрузку на бизнес во время пандемии, поправки были отклонены. «Новые люди» практически «выпадают из поля зрения в местной политике», говорит депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, избранная при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020»: «Знаю, что они всем раздают мыло и запустили социальную акцию для людей с детьми – продают им со скидкой какие-то продукты Faberlic [которой владеет Нечаев]».