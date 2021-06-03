«Яблоко» может лишиться трех кандидатов в депутаты Госдумы из-за уголовных дел

«Яблоко» может лишиться трех кандидатов в депутаты Госдумы из-за уголовных делОни проходят по делам «Открытой России» и неуплаты арендной платы
Первомайский райсуд Краснодара арестовал 2 июня на два месяца экс-директора российского движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, которого региональное управление СКР обвинило по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации; максимальное наказание – от двух до шести лет лишения свободы). Нежелательной в России признана одноименная организация, созданная за рубежом по инициативе экс-совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Пивоваров 27 мая сообщил о самороспуске российской «Открытой России», объяснив это намерением защитить сторонников от возможного уголовного преследования по ст. 284.1 УК. Знакомый Пивоварова говорил, что он намеревался идти на выборы депутатов Госдумы и не хотел проблем с кампанией. Пивоваров уже вел переговоры с «Яблоком» по вопросу поддержки на выборах, сообщил другой собеседник «Ведомостей».
Объявление о самоликвидации не помогло: Пивоварова задержали 31 мая, сняв с самолета польской авиакомпании LOT в аэропорту «Пулково» перед вылетом в Варшаву. Уже во время руления самолета диспетчеры сообщили экипажу о необходимости повернуть обратно к перрону, командир воздушного судна исполнил инструкции, так как самолет находился в российской юрисдикции, сказал «Ведомостям» представитель LOT, в «Пулково» инцидент не комментировали.
1 июня Пивоваров был доставлен в Краснодар: в тот же день управление СКР по региону сообщило о возбуждении дела по ст. 284.1 УК, обосновав его тем, что Пивоваров, являясь членом нежелательной организации, в августе 2020 г. разместил «в открытом доступе сведения агитационного характера» в ее поддержку. 12 августа 2020 г. директор «Открытой России» разместил в Facebook пост с пожеланием удачи кандидатам из проекта «Объединенные демократы» на муниципальных выборах в сентябре.
«Вряд ли, наверное, можно ассоциировать [уголовное преследование Гудкова и Пивоварова] с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, – они к политике не имеют никакого отношения».
Также 1 июня был задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в 2017 г. был одним из основателей проекта «Объединенные демократы», обеспечившего избрание оппозиционных кандидатов на местных выборах в Москве. До 3 июня Гудков оставлен в изоляторе временного содержания на Петровке в статусе подозреваемого по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана; максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы). Дело было возбуждено 28 апреля ГСУ ГУ МВД России по Москве, заявил адвокат Павел Чиков. По версии следствия, в октябре 2015 г. неустановленные лица из числа руководителей и владельцев ООО «Сектор-2А», которое возглавляла тетя Гудкова Ирина Ермилова (также задержана МВД), заключили с департаментом городского имущества Москвы договор на аренду офиса сроком до 30 июня 2025 г. по ставке 9052 руб. за 1 кв. м, не намереваясь исполнять взятые обязательства по оплате. В итоге ООО не выплатило сумму «свыше 1 000 000 руб., что является особо крупным ущербом», пересказал Чиков в своем Telegram.
В картотеке арбитражных дел числится судебное решение по вопросу взыскания задолженности с ООО «Сектор-2А» департаментом городского имущества Москвы от 17 октября 2018 г. Согласно решению Арбитражного суда Москвы, ООО «Сектор-2А» с 1 октября 2015 г. по 30 ноября 2017 г. за аренду офиса площадью 187,00 кв. м на ул. Б. Коммунистической (сейчас – Александра Солженицына), д. 29/18, задолжало 3 488 653 руб., а также пени на 378 981 руб. (суд постановил выплатить эти средства). Согласно данным kartoteka.ru, Гудкова среди учредителей или руководителей ООО «Сектор-2А» нет. С 2009 г. его гендиректором и владельцем является Ермилова.
Из-за этих уголовных дел минимум трех кандидатов может лишиться партия «Яблоко». Помимо Пивоварова это Гудков и его экс-помощник по думской работе Александр Соловьев, который в 2017–2018 гг. был председателем правления «Открытой России», а сейчас привлечен по делу экс-депутата как свидетель. «Этот статус может быть легко в любой момент изменен на статус подозреваемого», – считает Соловьев. Свидетелю и подозреваемому вести кампанию крайне сложно, ведь в любое помещение могут прийти силовики и изъять то, что посчитают нужным, включая избирательную документацию, отмечает он. Сам Соловьев, в частности, обсуждал с «Яблоком» возможное выдвижение в Госдуму по Ховринскому округу в Москве (№ 207), а Гудков мог стать кандидатом в Тушинском округе (№ 206), где баллотировался в 2016 г.
Ранее Госдума приняла поправки, которые запрещают людям, связанным с экстремистскими организациями, участвовать в выборах. Сейчас в Мосгорсуде рассматривается дело о признании такой организацией ФБК Алексея Навального (признана НКО-иноагентом). Политолог Михаил Виноградов отмечает, что действия силовиков работают на деморализацию оппозиции, поскольку «вызывают не гнев и бунт, а бессилие и заодно подчеркнут вклад правоохранителей в будущую победу на выборах независимо от того, представляли репрессируемые угрозу или нет».
В подготовке статьи участвовала Анастасия Львова