«Яблоко» может лишиться трех кандидатов в депутаты Госдумы из-за уголовных дел

Из-за этих уголовных дел минимум трех кандидатов может лишиться партия «Яблоко». Помимо Пивоварова это Гудков и его экс-помощник по думской работе Александр Соловьев, который в 2017–2018 гг. был председателем правления «Открытой России», а сейчас привлечен по делу экс-депутата как свидетель. «Этот статус может быть легко в любой момент изменен на статус подозреваемого», – считает Соловьев. Свидетелю и подозреваемому вести кампанию крайне сложно, ведь в любое помещение могут прийти силовики и изъять то, что посчитают нужным, включая избирательную документацию, отмечает он. Сам Соловьев, в частности, обсуждал с «Яблоком» возможное выдвижение в Госдуму по Ховринскому округу в Москве (№ 207), а Гудков мог стать кандидатом в Тушинском округе (№ 206), где баллотировался в 2016 г.