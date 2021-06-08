Единороссы одновременно с Минцифры выявят пробелы в системе доступа к электронному голосованию

Как говорят три источника, близких к администрации Челябинской области, использование краденых аккаунтов – инициатива в интересах местных кандидатов в Госдуму. Это якобы попытка накрутки голосов на праймериз, говорят два региональных источника, предполагая, что речь может идти и об одномандатном округе, где выдвигаться в Госдуму намерен, в частности, вице-спикер областного заксобрания, заместитель гендиректора Челябинского трубопрокатного завода Владимир Павлов. Сам он заявил, что узнал о краже аккаунтов от корреспондента «Ведомостей». Еще один источник говорит, что к взлому может быть причастен человек из регионального избиркома, который работал в пользу некоторых кандидатов, и это может стать поводом для принятия кадровых решений после проверки МВД. По словам главы облизбиркома Сергея Обертаса, к нему с вопросом о краже аккаунтов на «Госуслугах» никто не обращался, а праймериз не регулируются избирательным законодательством.