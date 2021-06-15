Президентский грант достался одному проекту по наблюдению на выборах

«То, что в этом году так мало проектов, связанных с независимым мониторингом на выборах, – это проблема заявителей», – сказал «Ведомостям» директор президентских грантов Илья Чукалин. По его словам, многие проекты, связанные с политикой и мониторингом на выборах, имеют частное финансирование и не все приходят на конкурс президентских грантов. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, в этом году было решено отказаться от поддержки большого числа таких проектов, чтобы избежать обвинений в необъективности людей, которые будут поддержаны из бюджета, даже если речь идет о наблюдательских проектах: «Поэтому на первое место вышли социальные, медицинские проекты [в связи с пандемией коронавируса], проекты, связанные с волонтерским движением». Поддержка волонтеров – это также попытка улучшить социальную ситуацию через воспроизводство советских механизмов добровольчества, которые понятны для нынешних кураторов внутренней политики, говорит он.