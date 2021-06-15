Президентский грант достался одному проекту по наблюдению на выборах

Президентский грант достался одному проекту по наблюдению на выборахВолонтерские инициативы пользуются большей популярностью
Фонд президентских грантов выделил более 4,2 млрд руб. на 2144 проекта по итогам второго конкурса президентских грантов (всего на него было подано 12 255 заявок). Среди победителей конкурса, которые были объявлены 11 июня по итогам заседания координационного комитета фонда и теперь получат бюджетное финансирование, фактически нет политических проектов, связанных с выборами, выяснили «Ведомости». В конкурсе участвовало несколько организаций, занимающихся вопросами мониторинга на выборах. Но грант в 2,981 млн руб. достался лишь фонду «Исследования проблем демократии» главы координационного совета Общественной палаты по наблюдению за выборами Максима Григорьева. Григорьев – одна из публичных фигур в проекте по обучению наблюдателей под эгидой общественных палат и ассоциации «Независимый общественный мониторинг», которые будут направляться на избирательные участки от разных партий. Григорьев на запрос «Ведомостей» не ответил.
«То, что в этом году так мало проектов, связанных с независимым мониторингом на выборах, – это проблема заявителей», – сказал «Ведомостям» директор президентских грантов Илья Чукалин. По его словам, многие проекты, связанные с политикой и мониторингом на выборах, имеют частное финансирование и не все приходят на конкурс президентских грантов. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, в этом году было решено отказаться от поддержки большого числа таких проектов, чтобы избежать обвинений в необъективности людей, которые будут поддержаны из бюджета, даже если речь идет о наблюдательских проектах: «Поэтому на первое место вышли социальные, медицинские проекты [в связи с пандемией коронавируса], проекты, связанные с волонтерским движением». Поддержка волонтеров – это также попытка улучшить социальную ситуацию через воспроизводство советских механизмов добровольчества, которые понятны для нынешних кураторов внутренней политики, говорит он.