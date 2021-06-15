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Президентский грант достался одному проекту по наблюдению на выборах

Волонтерские инициативы пользуются большей популярностью
Варвара Григорьева
Поддержка волонтерских проектов увеличилась /Максим Стулов / Ведомости

Фонд президентских грантов выделил более 4,2 млрд руб. на 2144 проекта по итогам второго конкурса президентских грантов (всего на него было подано 12 255 заявок). Среди победителей конкурса, которые были объявлены 11 июня по итогам заседания координационного комитета фонда и теперь получат бюджетное финансирование, фактически нет политических проектов, связанных с выборами, выяснили «Ведомости». В конкурсе участвовало несколько организаций, занимающихся вопросами мониторинга на выборах. Но грант в 2,981 млн руб. достался лишь фонду «Исследования проблем демократии» главы координационного совета Общественной палаты по наблюдению за выборами Максима Григорьева. Григорьев – одна из публичных фигур в проекте по обучению наблюдателей под эгидой общественных палат и ассоциации «Независимый общественный мониторинг», которые будут направляться на избирательные участки от разных партий. Григорьев на запрос «Ведомостей» не ответил.

«То, что в этом году так мало проектов, связанных с независимым мониторингом на выборах, – это проблема заявителей», – сказал «Ведомостям» директор президентских грантов Илья Чукалин. По его словам, многие проекты, связанные с политикой и мониторингом на выборах, имеют частное финансирование и не все приходят на конкурс президентских грантов. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, в этом году было решено отказаться от поддержки большого числа таких проектов, чтобы избежать обвинений в необъективности людей, которые будут поддержаны из бюджета, даже если речь идет о наблюдательских проектах: «Поэтому на первое место вышли социальные, медицинские проекты [в связи с пандемией коронавируса], проекты, связанные с волонтерским движением». Поддержка волонтеров – это также попытка улучшить социальную ситуацию через воспроизводство советских механизмов добровольчества, которые понятны для нынешних кураторов внутренней политики, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных