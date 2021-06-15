Прямая линия Владимира Путина может состояться в конце июня

Прямая линия Владимира Путина может состояться в конце июняНо есть риск ее переноса из-за эпидемиологической обстановки
Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня – начале июля, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента, человек в Госдуме и трое собеседников на федеральных каналах. По словам двух собеседников на федеральных каналах, у них обсуждалась как возможная дата прямой линии – 24 июня, еще один человек говорит про 30 июня. Собеседник, близкий к администрации президента, подтверждает, что прямая линия должна состояться в ближайшие несколько недель. Но он оговаривается, что мероприятие может быть перенесено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июня говорил журналистам, что президент в этом году проведет прямую линию с гражданами и что подготовка мероприятия уже началась. Точную дату Песков не называл, отметив лишь, что она будет в этом году. На вопрос «Ведомостей», правда ли, что прямая линия запланирована на конец июня – начало июля и не будет ли она перенесена из-за новых коронавирусных ограничений, Песков ответил: «Подготовка [к прямой линии] идет. Как будет развиваться ситуация, пока не ясно».
Дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом 12 июня ввел мэр Москвы Сергей Собянин, а вслед за ним и главы других регионов (см. врез). Собеседник в Госдуме отмечает, что обсуждалось проведение мероприятия в конце июня – начале июля: при проведении прямой линии в этот период Путин поможет снять негатив граждан по отношению к власти перед выборами в Госдуму. По словам источника в одной из региональных администраций, прямую линию проведут до выборов в Госдуму, но пока к подготовке профильных чиновников в субъектах Федерации не подключали: «Как правило, это делают примерно за месяц до мероприятия».
В контексте коронавируса
15 июня было подтверждено 14 185 случаев заражения (из них 6805 – в Москве), за сутки скончалось 379 человек. По сравнению с началом июня – рост в полтора раза: 1 июня было выявлено 9500 случаев заражения коронавирусом (3669 в Москве), умерло 372 человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим «нерабочих дней» с 15 до 19 июня, рекомендовал работодателям с 13 июня перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Приостановлена работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат, ограничена ночная работа баров и кафе.
В Москве и области уже запланированы крупные политические мероприятия, которые связаны с предстоящими выборами в Госдуму. 19 июня должен пройти предвыборный съезд «Единой России», а на следующей неделе – съезды КПРФ (24 июня), ЛДПР (25 июня) и «Справедливой России» (26 июня).
Кроме того, 21 июня президент должен встретиться с депутатами Госдумы в Большом Кремлевском дворце по итогам работы Госдумы VII созыва.
Формат прямой линии устоялся, это важная традиция, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, а в условиях ковидных ограничений, последствий пандемии и необходимости активизировать вакцинацию прямой разговор президента с гражданами вполне актуален: «Важно и то, что, особенно в последние годы, Кремль развивает этот формат не только как линию прямого разговора, но и линию «прямого действия», когда региональные власти и правительство максимально быстро реагируют на вопросы прямой линии и поручения президента, в том числе непосредственно в ходе мероприятия. Это хороший способ работы с общественными настроениями и профилактики протестного потенциала, тем более в предвыборный период». Прямая линия имеет серьезное значение и как социологический инструмент, добавляет эксперт: «Она дает масштабный социологический материал для анализа общественных настроений, запросов к власти, профиля наиболее значимых проблем отдельных регионов, городов и даже муниципалитетов. Конечно, анализ всего этого массива вопросов и вытекающих из них данных, проектов решений – все это может потом иметь значение и для уточнения стратегии предвыборной кампании, и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри нее».
В ходе прямой линии Путин отвечает на вопросы граждан, которые можно прислать по смс, через специальный сайт, соцсети, также можно задать президенту вопрос по телефону или в ходе прямого включения телеканалов, которые ведут трансляцию мероприятия из разных точек страны.
Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря 2020 г. Это не единственное мероприятие, на котором сказалась пандемия: в 2020 г. пришлось перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Изначально оно планировалось на 22 апреля, но в итоге проводилось с 25 июня по 1 июля.