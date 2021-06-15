Прямая линия Владимира Путина может состояться в конце июня

Формат прямой линии устоялся, это важная традиция, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, а в условиях ковидных ограничений, последствий пандемии и необходимости активизировать вакцинацию прямой разговор президента с гражданами вполне актуален: «Важно и то, что, особенно в последние годы, Кремль развивает этот формат не только как линию прямого разговора, но и линию «прямого действия», когда региональные власти и правительство максимально быстро реагируют на вопросы прямой линии и поручения президента, в том числе непосредственно в ходе мероприятия. Это хороший способ работы с общественными настроениями и профилактики протестного потенциала, тем более в предвыборный период». Прямая линия имеет серьезное значение и как социологический инструмент, добавляет эксперт: «Она дает масштабный социологический материал для анализа общественных настроений, запросов к власти, профиля наиболее значимых проблем отдельных регионов, городов и даже муниципалитетов. Конечно, анализ всего этого массива вопросов и вытекающих из них данных, проектов решений – все это может потом иметь значение и для уточнения стратегии предвыборной кампании, и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри нее».