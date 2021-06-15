МИД ответил на объявление России и Китая главными угрозами для НАТО

МИД ответил на объявление России и Китая главными угрозами для НАТОАльянс отверг предложенный Россией мораторий на развертывание ракет средней дальности
Россия резко отреагировала на выводы, сделанные лидерами стран НАТО на саммите в Брюсселе. Как заявил 15 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, новая встреча лишь подтвердила: НАТО не может существовать без сильного противника. «К российской угрозе добавлен китайский вызов», – отметил Грушко (цитата по ТАСС). В совместном коммюнике, выпущенном по итогам прошедшего 14 июня саммита НАТО, Россия возглавила список угроз для альянса, сообщает Deutsche Welle, отмечается, что НАТО не вернется «к обычному ведению дел» с Москвой, пока та не докажет своей приверженности принципам международного права и не будет нести соразмерную ответственность. При этом, как подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, ни одна страна также не может противостоять вызовам со стороны Китая в одиночку, поэтому Запад должен выработать единую позицию по отношению к Пекину, хотя холодной войны с ним и не желает.
На саммите в Брюсселе присутствовал и президент США Джо Байден, прибывший в Европу перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Их личные переговоры пройдут 16 июня в Женеве. НАТО не вернется «к обычному ведению дел» с Москвой, пока та не докажет своей приверженности принципам международного права и не будет нести соразмерную ответственность.
Решения НАТО в области вооружений, которые были приняты 14 июня, могут стать одним из пунктов в предстоящих переговорах Байдена и Путина, полагает первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). В частности, лидеры государств – членов альянса отклонили предложение Москвы ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. «Предложение России <...> идет вразрез с односторонним и продолжающимся развертыванием Россией таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории», – сообщается в коммюнике. Это стоит расценивать как знак президенту России о том, что тему ракет нужно обсудить на личной встрече с президентом США, сказала Журова «Ведомостям». Предположения о причинах таких заявлений, отметила она, можно делать самые разнообразные, но вероятно, что таким образом вопрос вооружений пытаются вынести на повестку саммита в Женеве.
Также на саммите НАТО было принято решение не развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Как отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, такое решение альянса «носит абстрактный характер», а все существующие американские программы по созданию ракет средней и меньшей дальности и так исключительно неядерные. Более полезен для Москвы был бы мораторий на размещение ракет средней дальности – тогда США не смогли бы размещать свои вооружения на базах в Европе и Азии, откуда возможно поражать объекты в глубине российских территорий, поясняет эксперт.
Со Стефановичем согласен и военный обозреватель Российского совета по международным делам Александр Ермаков. «Отказ НАТО [от размещения ядерных ракет] – это не оливковая ветвь мира, это продвижение политики «мы хорошие, а Россия плохая, она ядерные ракеты уже разместила», – поясняет эксперт. По его словам, для ракет НАТО средней дальности уже создается штабная структура в Германии, поэтому США вовсе не хотят сковывать себя какими-то обязательствами, тем более перед «ненадежным партнером» – Россией.