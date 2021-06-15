МИД ответил на объявление России и Китая главными угрозами для НАТО

Россия резко отреагировала на выводы, сделанные лидерами стран НАТО на саммите в Брюсселе. Как заявил 15 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, новая встреча лишь подтвердила: НАТО не может существовать без сильного противника. «К российской угрозе добавлен китайский вызов», – отметил Грушко (цитата по ТАСС). В совместном коммюнике, выпущенном по итогам прошедшего 14 июня саммита НАТО, Россия возглавила список угроз для альянса, сообщает Deutsche Welle, отмечается, что НАТО не вернется «к обычному ведению дел» с Москвой, пока та не докажет своей приверженности принципам международного права и не будет нести соразмерную ответственность. При этом, как подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, ни одна страна также не может противостоять вызовам со стороны Китая в одиночку, поэтому Запад должен выработать единую позицию по отношению к Пекину, хотя холодной войны с ним и не желает.