В «Единой России» назвали кандидатов на прохождение в Госдуму

В «Единой России» назвали кандидатов на прохождение в ГосдумуСреди них Ольга Амельченкова, Султан Хамзаев и другие провластные общественники
Как минимум 18 новых кандидатов, прошедших через праймериз «Единой России», могут оказаться на проходных местах в списках «Единой России» или будут баллотироваться в одномандатных округах, где партия рассчитывает на победу, а значит, имеют большие шансы пройти в Госдуму восьмого созыва. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России». «Это новые лица партии, которые станут ее новыми публичными спикерами», – говорит один из собеседников в партии. Многие из них выпускники Высшей партийной школы и участники конкурса «Лидеры России. Политика», поддерживаемого администрацией президента (АП). Сейчас во фракции «Единой России» 336 человек.
Среди этих кандидатов на участие в выборах в Госдуму от «Единой России» есть участники волонтерского движения, которое поддерживает первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, – это руководитель движения «Волонтеры Победы», член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова (выиграла праймериз в Ленинградской области) и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев (Москва). Среди других кандидатов, которых выдвинут в столице и которые будут новыми лицами партии, – руководитель организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко. Кроме Амельченковой, среди будущих кандидатов-единороссов есть еще несколько членов центрального штаба ОНФ: председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Мордовия), директор РАЭК Сергей Плуготаренко (Ставропольский край), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская обл.).
Также среди кандидатов есть и действующие региональные и местные депутаты – первый зампред Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин, первый зампред Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина, председатель комитета по бюджету гордумы Томска Владимир Самокиш, председатель комитета по молодежной политике заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина, первый зампред Рязанской облдумы Дмитрий Хубезов. Также среди своих депутатов в партии видят председателя молодежного парламента при Госдуме Марию Воропаеву (Еврейская автономная область), и. о. секретаря хабаровского отделения «Единой России» Максима Иванова, главного технического руководителя по спецпроектам и вооружению АО «ПО «Севмаш» Александра Спиридонова (Архангельская обл.), руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева (Дагестан), ректора Курской ГСХА Екатерину Харченко (Курская обл.).
Окончательно партийный список кандидатов и список кандидатов в одномандатных округах утвердит съезд «Единой России» 19 июня.
Не все кандидаты пока знают, чем могут заняться в качестве депутатов. Харченко говорит, что пока «сложно спрогнозировать», поскольку она является «специалистом в двух предметных областях» – системе образования и агропромышленном комплексе – и здесь видит «ситуацию изнутри». Ее победе поможет не власть, утверждает она, а земляки и опыт в работе «системы образования и науки, органов исполнительной власти, реализации национальных проектов». По словам Метелева, во время депутатской работы он хочет сделать акцент на социальных проектах, в первую очередь «фудшеринге», и уже подготовил предложение, суть которого заключается в том, чтобы «рестораны и магазины, которые готовы отдавать еду на благотворительность, могли получать компенсацию НДС». Также Метелев планирует заниматься бездомными животными, поддержкой людей с инвалидностью и бездомных людей и другими темами, связанными с «социальным комфортом», которого «не хватает в стране».
Эти кандидаты представляют общественные среды, которые могут быть драйверами для «Единой России» на выборах в случае мобилизации, говорит политолог Константин Калачев. Многие из кандидатов имеют заслуги перед «партией, правительством, страной» и ранее уже доказали свою «полезность», подчеркивает Калачев. «Единой России» необходимо было связать этих людей с партией, чтобы они «агитировали голосовать не только за себя, но и за партию», а для самих кандидатов это «социальная миссия», ими движет желание получить статус, стать «частью политической элиты».
Политолог Александр Кынев отмечает, что эти кандидаты «согласованы администрацией президента», часть из них «волонтеры в кавычках» и их активная деятельность была развернута только перед выборами, чтобы «соблюсти ритуал»: «В администрации президента в моде общественная деятельность». Наличие волонтеров и представителей поддерживаемых АП кадровых конкурсов на проходных местах в регионах – это «реверанс центру», считает Кынев: «Никакой электоральной пользы от них нет, это демонстрация вкусов конкретных чиновников».