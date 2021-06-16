В «Единой России» назвали кандидатов на прохождение в Госдуму

Не все кандидаты пока знают, чем могут заняться в качестве депутатов. Харченко говорит, что пока «сложно спрогнозировать», поскольку она является «специалистом в двух предметных областях» – системе образования и агропромышленном комплексе – и здесь видит «ситуацию изнутри». Ее победе поможет не власть, утверждает она, а земляки и опыт в работе «системы образования и науки, органов исполнительной власти, реализации национальных проектов». По словам Метелева, во время депутатской работы он хочет сделать акцент на социальных проектах, в первую очередь «фудшеринге», и уже подготовил предложение, суть которого заключается в том, чтобы «рестораны и магазины, которые готовы отдавать еду на благотворительность, могли получать компенсацию НДС». Также Метелев планирует заниматься бездомными животными, поддержкой людей с инвалидностью и бездомных людей и другими темами, связанными с «социальным комфортом», которого «не хватает в стране».