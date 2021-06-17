США и Россия признали невозможность победы в ядерной войне

США и Россия признали невозможность победы в ядерной войнеВозврат послов и начало диалога по вопросам безопасности – главные итоги встречи в Женеве
Президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену удалось договориться в Женеве о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. Тогда это стало отправной точкой для реального разоружения, а сейчас может стать началом диалога о будущем договоров об ограничении военных потенциалов. Критика со стороны США внутриполической ситуации в России была отвергнута Путиным, но оба лидера выразили заинтересованность в выводе отношений двух стран из тупика. Этому поможет возврат послов двух стран в столицы, при которых они аккредитованы, о чем объявили президенты.
Как прошли переговоры
В Женеве перед саммитом были предприняты серьезные меры безопасности. Президент Джо Байден прилетел в город накануне, он остановился в отеле Intercontinental. Вокруг гостиницы на заборе была натянута колючая проволока, такая же была и вдоль забора парка La Grange, где располагается одноименная вилла, на которой проходили переговоры. С утра 16 июня подход к Женевскому озеру был полностью перегорожен – поскольку именно там располагаются парк и вилла. Журналистам кремлевского пула нужно было сдать два ПЦР-теста: один из них нужно было сдать до прилета в Женеву, второй – рано утром 16 июня. Часть журналистов, которые были допущены на протокольную съемку, должны были сдать пять ПЦР-тестов.
Всего с российской и американской стороны было аккредитовано по 150 журналистов, также были аккредитованы журналисты международных и швейцарских изданий – многие из них были в пресс-центре за пределами парка.
Российские журналисты и делегация приехали на виллу до президента. Владимир Путин прибыл в Женеву прямо перед самой встречей – и из аэропорта сразу направился на виллу, где его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Затем подъехал кортеж Джо Байдена, вместе с журналистами и членами делегации. После этого Путин, Байден и Пармелен фотографировались. На камеры президенты России и США пожали друг другу руки, и сразу после этого доллар кратковременно, примерно на полчаса, опустился ниже отметки в 72 руб. Встреча в узком составе (с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена) началась около 14.20 по московскому времени – с пятиминутной задержкой, но длилась почти на час дольше запланированного. Еще полтора часа президенты общались в расширенном составе. По итогам встречи Путин и Байден дали раздельные пресс-конференции.
Зарницы доверия
Владимир Путин заявил журналистам, что встреча «проходила в принципиальном ключе», но с обеих сторон было желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций, а разговор был конструктивен. На США и России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, «исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами». По его словам, они договорились с Байденом, что по вопросам стратегической стабильности начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепартамента и МИД.
Также консультации начнутся по теме кибербезопасности. Путин подчеркнул, что в 2020–2021 гг. Россия получила от США 12 запросов по поводу кибератак на объекты США, «как говорят, из киберпространства России» – и дала на них ответы. Россия же за это время направила 80 запросов по этой теме и не получила ни одного ответа. «Нужно отбросить всякие инсинуации и на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и России. Мы в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова», – сказал президент.
По словам Путина, решен вопрос и о возвращении российского и американского послов на места своей работы. Позже замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов может вернуться в Вашингтон до конца месяца. Что касается виз для граждан, которые сталкиваются при их получении с трудностями из-за взаимных высылок дипломатов, то, по словам Рябкова, пока продвижения нет, но диалог начат.
Американские журналисты спросили Путина об Алексее Навальном. Президент ответил, что Байден поднимал эту тему. «Человек этот [Навальный] знал, что нарушает действующие в России законы», – сказал Путин.
В то же время, касаясь доверия между сторонами, Путин вспомнил Льва Толстого, который «как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его – дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули». По его словам, Байден очень взвешенный, опытный собеседник. «Он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила. Это такие важные вещи, они не имеют вроде бы прямого отношения к делу, но тем не менее показывают его качества и моральные ценности», – сказал Путин.
В свою очередь Байден на пресс-конференции заявил, что он грозил Путину катастрофическими последствиями в случае смерти Навального, а не поднимать тему прав человека в диалоге с Россией он не может, поскольку этого требует американский народ.
В то же время Байден заявил, что «последнее, чего хочет Путин, – это холодная война» и он готов вести дела с Россией, пока она соблюдает международное право. Атмосферу переговоров он назвал «доброй и позитивной», заявил, что стороны, помимо прочего, обсудили, как не допустить получения ядерного оружия Ираном. Что касается кибербезопасности, то США предложили России 16 секторов, кибератаки на которые должны быть признаны недопустимыми, заявил президент США. О том, будет ли у встречи президентов результат, Байден посоветовал судить по прошествии шести месяцев – по его мнению, встреча в Женеве заложила «четкую базу» для работы и выстраивания отношений.
Результаты скорее позитивные
По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова, России удалось добиться от США подтверждения принципов декларации генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана о недопустимости ядерной войны, принятой в 1985 г. в той же Женеве. Ранее, при администрации Трампа, американская сторона всячески избегала подтверждения этой декларации. В отношении комплексного диалога, упомянутого в совместном заявлении, эксперт считает, что речь идет о будущем, которое наступит после завершения действия договора об СНВ в 2026 г. О том, как будет выглядеть новый договор по вооружениям, говорить пока рано. По оценке эксперта, сейчас с уверенностью можно сказать одно: СЩА однозначно попытаются привлечь к этому договору Китай, а Россия – Францию и Великобританию. На смену двустороннему СНВ может прийти многосторонний формат.
По словам руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, саммит ценен самим фактом проведения, нежели какими-то достижениями. «Самое главное – это курс на установление контактов, на диалог», – считает эксперт. Для построения диалога были сделаны конкретные шаги, что доказывает обоюдное возвращение послов. При этом, отмечает Шариков, не стоит ждать от саммита «перезагрузки» и улучшения отношений. Итогом саммита, скорее всего, будут обсуждения накопившихся проблем между Россией и США. Диалог в области кибербезопасности теперь стал возможен в формате консультаций по линии внешнеполитических ведомств, продолжает Шариков. Эту идею предложил еще экс-президент Дональд Трамп на саммите в 2018 г. в Хельсинки, но тогда она не была реализована. Сейчас ситуация изменилась, и причина этого – более надежное положение Байдена на внутриполитической арене. «Байдену теперь проще договариваться с конгрессом», – пояснил Шариков.
Абсолютно неприемлемым для российской стороны Шариков считает освобождение Алексея Навального под давлением США. Выход Навального из колонии приведет к усложнению внутриполитической обстановки, что абсолютно неприемлемо для Кремля перед выборами в Госдуму. Поэтому, замечает Шариков, Байден не может предложить Путину что-то, что сподвигло бы российские власти выпустить Навального. При этом диалог по обмену осужденными в России гражданами США на таких же граждан России в США эксперт считает возможным.