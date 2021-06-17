США и Россия признали невозможность победы в ядерной войне

В то же время, касаясь доверия между сторонами, Путин вспомнил Льва Толстого, который «как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его – дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули». По его словам, Байден очень взвешенный, опытный собеседник. «Он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила. Это такие важные вещи, они не имеют вроде бы прямого отношения к делу, но тем не менее показывают его качества и моральные ценности», – сказал Путин.