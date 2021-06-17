«Единая Россия» не будет включать пенсионную реформу в число основных достижений перед выборами

«Единая Россия» не будет включать пенсионную реформу в число основных достижений перед выборамиОтчет партии станет одним из основных элементов ее агитации
Одним из важных элементов агитационной кампании «Единой России» на выборах депутатов Госдумы станет отчет партии о работе за последние годы, сказали «Ведомостям» два политтехнолога, работающих с единороссами. «Это будет массированный отчет о деятельности за пять лет, вслед за [председателем партии, заместителем председателя Совбеза России Дмитрием] Медведевым, который свой отчет представил [9 июня руководящим органам партии]», – говорит один из политтехнологов. Другой собеседник добавляет, что «фамилии самого Медведева в этих материалах нет, но есть рассказы об успехах единороссов за последние пять лет под условным названием «100 дел». Этот формат – отчета о прежней работе – потребовался для начала продвижения «Единой России» и ее кандидатов еще до официального старта выборов, говорит единоросс.
Тезисы об основных достижениях партии под условным названием «100 дел» передаются в региональные отделения, подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Собеседник, близкий к «Единой России», говорит, что такой отчет о партийной работе только «основа для креатива», но от него можно и отступать. При этом, к примеру, материал под названием «Главные дела «Единой России» с перечислением более сотни позитивных решений, к которым прямо или косвенно имела отношение партия, был целиком обнародован в издании «МК: Серпухов». Из него следует, что «Единая Россия» последние пять лет заботилась о разных категориях избирателей, к примеру о нуждающихся: благодаря единороссам пенсионеры и льготники освобождены от уплаты земельного налога с участка размером шесть соток. В главе об МСП сказано о выделении более 2 трлн руб. малому и среднему бизнесу во время пандемии коронавируса в 2020 г., в главе о благотворительности отмечается работа 100 000 волонтеров во время пандемии в 2020 г. В главе, посвященной исторической памяти, указано, что более 50 000 ветеранов получили от единороссов мобильные телефоны с безлимитным тарифом.