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«Единая Россия» не будет включать пенсионную реформу в число основных достижений перед выборами

Отчет партии станет одним из основных элементов ее агитации
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Отчет Дмитрия Медведева перед партией — это образец для отчета партийцев перед избирателями /Евгений Разумный / Ведомости

Одним из важных элементов агитационной кампании «Единой России» на выборах депутатов Госдумы станет отчет партии о работе за последние годы, сказали «Ведомостям» два политтехнолога, работающих с единороссами. «Это будет массированный отчет о деятельности за пять лет, вслед за [председателем партии, заместителем председателя Совбеза России Дмитрием] Медведевым, который свой отчет представил [9 июня руководящим органам партии]», – говорит один из политтехнологов. Другой собеседник добавляет, что «фамилии самого Медведева в этих материалах нет, но есть рассказы об успехах единороссов за последние пять лет под условным названием «100 дел». Этот формат – отчета о прежней работе – потребовался для начала продвижения «Единой России» и ее кандидатов еще до официального старта выборов, говорит единоросс.

Тезисы об основных достижениях партии под условным названием «100 дел» передаются в региональные отделения, подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Собеседник, близкий к «Единой России», говорит, что такой отчет о партийной работе только «основа для креатива», но от него можно и отступать. При этом, к примеру, материал под названием «Главные дела «Единой России» с перечислением более сотни позитивных решений, к которым прямо или косвенно имела отношение партия, был целиком обнародован в издании «МК: Серпухов». Из него следует, что «Единая Россия» последние пять лет заботилась о разных категориях избирателей, к примеру о нуждающихся: благодаря единороссам пенсионеры и льготники освобождены от уплаты земельного налога с участка размером шесть соток. В главе об МСП сказано о выделении более 2 трлн руб. малому и среднему бизнесу во время пандемии коронавируса в 2020 г., в главе о благотворительности отмечается работа 100 000 волонтеров во время пандемии в 2020 г. В главе, посвященной исторической памяти, указано, что более 50 000 ветеранов получили от единороссов мобильные телефоны с безлимитным тарифом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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