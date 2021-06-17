«Единая Россия» не будет включать пенсионную реформу в число основных достижений перед выборами

Тезисы об основных достижениях партии под условным названием «100 дел» передаются в региональные отделения, подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Собеседник, близкий к «Единой России», говорит, что такой отчет о партийной работе только «основа для креатива», но от него можно и отступать. При этом, к примеру, материал под названием «Главные дела «Единой России» с перечислением более сотни позитивных решений, к которым прямо или косвенно имела отношение партия, был целиком обнародован в издании «МК: Серпухов». Из него следует, что «Единая Россия» последние пять лет заботилась о разных категориях избирателей, к примеру о нуждающихся: благодаря единороссам пенсионеры и льготники освобождены от уплаты земельного налога с участка размером шесть соток. В главе об МСП сказано о выделении более 2 трлн руб. малому и среднему бизнесу во время пандемии коронавируса в 2020 г., в главе о благотворительности отмечается работа 100 000 волонтеров во время пандемии в 2020 г. В главе, посвященной исторической памяти, указано, что более 50 000 ветеранов получили от единороссов мобильные телефоны с безлимитным тарифом.