Консерваторы пришли к власти в Иране

На посту президента Ирана Рухани Хасана сменит ультраконсерватор, председатель Верховного суда Ибрагим Раиси. На выборах 18 июня за него проголосовали 61,9% избирателей, 8,4% голосов получил его оппонент, реформатор Абдольнасер Хеммати из лагеря Хасана. Как пишет агентство Reuters, победой Раиси обязан поддержке аятоллы Али Хаменеи, который с 1989 г. фактически возглавляет страну. По данным правозащитной организации Amnesty International, в 1988 г. Раиси заседал в так называемых комиссиях смерти, которые во внесудебном порядке приговорили к смерти более 5000 иранских политзаключенных, среди которых было много боевиков и активистов антиправительственной Организации моджахедов иранского народа. В 2009 г. с одобрения Раиси было подавлено Зеленое движение, протестовавшее против переизбрания на второй срок консервативного президента Махмуда Ахмадинеджада.