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Консерваторы пришли к власти в Иране

Но срыв возобновления ядерной сделки им не нужен
Глеб Мишутин
Ибрагим Раиси /Ebrahim Noroozi / AP

На посту президента Ирана Рухани Хасана сменит ультраконсерватор, председатель Верховного суда Ибрагим Раиси. На выборах 18 июня за него проголосовали 61,9% избирателей, 8,4% голосов получил его оппонент, реформатор Абдольнасер Хеммати из лагеря Хасана. Как пишет агентство Reuters, победой Раиси обязан поддержке аятоллы Али Хаменеи, который с 1989 г. фактически возглавляет страну. По данным правозащитной организации Amnesty International, в 1988 г. Раиси заседал в так называемых комиссиях смерти, которые во внесудебном порядке приговорили к смерти более 5000 иранских политзаключенных, среди которых было много боевиков и активистов антиправительственной Организации моджахедов иранского народа. В 2009 г. с одобрения Раиси было подавлено Зеленое движение, протестовавшее против переизбрания на второй срок консервативного президента Махмуда Ахмадинеджада.

На избрание Раиси резко отреагировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он назвал иранское руководство «режимом палачей» и заявил, что Израиль не позволит Тегерану заполучить ядерную бомбу. «Выбор Раиси – это сигнал для мировых держав о необходимости проснуться перед возвращением к ядерной сделке и понять, с кем они ведут дела», – подчеркнул Беннет. Реакция США была более сдержанной. Вашингтон в своих интересах намерен вести переговоры по ядерной сделке с любым иранским правительством, сообщил представитель американского госдепартамента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных