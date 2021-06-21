Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Почему поддержка «Умного голосования» становится рискованной

Команда Алексея Навального собирает средства на этот проект после признания других его организаций экстремистскими
Константин Гликин
Кандидатам и избранным депутатам, которых поддержит УГ, по нынешнему законодательству ничего не грозит /Максим Стулов / Ведомости

Финансовая поддержка «Умного голосования» (УГ), организованного экс-сотрудниками ФБК (включен в реестр НКО-иноагентов), и «Штабов Навального» после запрета этих организаций судом как экстремистских может грозить уголовным преследованием, считают опрошенные «Ведомостями» юристы. 17 июня в Instagram Алексея Навального появился призыв поддержать УГ – интернет-проект, с помощью которого сторонники политика перед выборами указывают на наиболее приемлемых, с их точки зрения, кандидатов.

Связь с запрещенными организациями

Открытых сведений о владельцах доменного имени сайта УГ нет. Оператором проекта УГ выступает ООО «Страна приливов», а ФБК и «Штабы Навального» не имеют к ООО никакого отношения, заявил «Ведомостям» адвокат из «Команды 29» Максим Оленичев, один из представителей защиты теперь запрещенных организаций. К тому же создание проекта УГ не вменялось ФБК и «Штабам Навального» в вину в процессе, сказал адвокат. При этом, согласно данным kartoteka.ru, гендиректором и владельцем ООО «Страна приливов» является Евгений Замятин, который в материалах ФБК фигурировал как юрист организации. Экс-директор ФБК Иван Жданов не ответил на запрос «Ведомостей» о рисках для УГ и его жертвователей (их число не называется) в связи с тем, что этим проектом занимается бывший сотрудник признанного экстремистским фонда.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных