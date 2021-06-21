Почему поддержка «Умного голосования» становится рискованной

Почему поддержка «Умного голосования» становится рискованнойКоманда Алексея Навального собирает средства на этот проект после признания других его организаций экстремистскими
Финансовая поддержка «Умного голосования» (УГ), организованного экс-сотрудниками ФБК (включен в реестр НКО-иноагентов), и «Штабов Навального» после запрета этих организаций судом как экстремистских может грозить уголовным преследованием, считают опрошенные «Ведомостями» юристы. 17 июня в Instagram Алексея Навального появился призыв поддержать УГ – интернет-проект, с помощью которого сторонники политика перед выборами указывают на наиболее приемлемых, с их точки зрения, кандидатов.
Связь с запрещенными организациями
Открытых сведений о владельцах доменного имени сайта УГ нет. Оператором проекта УГ выступает ООО «Страна приливов», а ФБК и «Штабы Навального» не имеют к ООО никакого отношения, заявил «Ведомостям» адвокат из «Команды 29» Максим Оленичев, один из представителей защиты теперь запрещенных организаций. К тому же создание проекта УГ не вменялось ФБК и «Штабам Навального» в вину в процессе, сказал адвокат. При этом, согласно данным kartoteka.ru, гендиректором и владельцем ООО «Страна приливов» является Евгений Замятин, который в материалах ФБК фигурировал как юрист организации. Экс-директор ФБК Иван Жданов не ответил на запрос «Ведомостей» о рисках для УГ и его жертвователей (их число не называется) в связи с тем, что этим проектом занимается бывший сотрудник признанного экстремистским фонда.