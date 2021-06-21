Почему поддержка «Умного голосования» становится рискованной

Открытых сведений о владельцах доменного имени сайта УГ нет. Оператором проекта УГ выступает ООО «Страна приливов», а ФБК и «Штабы Навального» не имеют к ООО никакого отношения, заявил «Ведомостям» адвокат из «Команды 29» Максим Оленичев, один из представителей защиты теперь запрещенных организаций. К тому же создание проекта УГ не вменялось ФБК и «Штабам Навального» в вину в процессе, сказал адвокат. При этом, согласно данным kartoteka.ru, гендиректором и владельцем ООО «Страна приливов» является Евгений Замятин, который в материалах ФБК фигурировал как юрист организации. Экс-директор ФБК Иван Жданов не ответил на запрос «Ведомостей» о рисках для УГ и его жертвователей (их число не называется) в связи с тем, что этим проектом занимается бывший сотрудник признанного экстремистским фонда.