За результат «Единой России» ответят губернаторы и пять лидеров списка

Президент Владимир Путин лично разрешил главную интригу съезда «Единой России» – поведет ли список партии на выборы в Госдуму ее председатель Дмитрий Медведев. Именно Путин, выступавший первым на съезде, сообщил единороссам, что накануне обсудил с Медведевым кандидатов в депутаты Госдумы, и предложил партии общефедеральную часть списка из пяти человек, среди которых их руководителя не оказалось. В итоге первым номером в списке стал один из основателей «Единой России» – министр обороны Сергей Шойгу, о возможном выдвижении которого в составе общефедеральной пятерки «Ведомости» писали в апреле. Вместе с ним партию поведут на выборы министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.