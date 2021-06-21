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За результат «Единой России» ответят губернаторы и пять лидеров списка

Впервые с 2003 года партию на выборы ведет не один человек
Елена Мухаметшина
Сергей Шойгу поведет «Единую Россию» на выборы в Госдуму вместе с товарищами по партии и беспартийными /Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин лично разрешил главную интригу съезда «Единой России» – поведет ли список партии на выборы в Госдуму ее председатель Дмитрий Медведев. Именно Путин, выступавший первым на съезде, сообщил единороссам, что накануне обсудил с Медведевым кандидатов в депутаты Госдумы, и предложил партии общефедеральную часть списка из пяти человек, среди которых их руководителя не оказалось. В итоге первым номером в списке стал один из основателей «Единой России» – министр обороны Сергей Шойгу, о возможном выдвижении которого в составе общефедеральной пятерки «Ведомости» писали в апреле. Вместе с ним партию поведут на выборы министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Лидеры для всех

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных