Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным. ГлавноеПрезидент ответил на вопросы об обязательной вакцинации, выборе преемника и чем можно заняться после отставки
Прямая линия президента Владимира Путина прошла в 18-й раз и продолжалась в прямом эфире 3 часа 43 минуты. «Ведомости» выделили ответы на самые актуальные вопросы, которые смогли задать президенту граждане.
О проведении обязательной вакцинации:
«Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 г., где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие – это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот эта обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане.
Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска».
О введении общероссийского локдауна:
«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией.
< … > Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации».
О том, чем привился сам Путин:
«Но я всё-таки исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооружённые Силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки Верховный Главнокомандующий».
О принуждении к вакцинации под угрозой увольнения тех, кто имеет противопоказания к прививке:
«Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права».
Почему Украину не включают в список недружественных России стран:
«Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Мы – единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. <…>
Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить».
Почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем российская морковь:
«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен на продовольствие, везде так происходит.
И конечно, имею в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. <...>Больше всего вырос сахар – 41%, потом подсолнечное масло.
И вы, наверное, знаете, видели, по этому поводу мы объясняли с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Какие это меры? Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями – первая мера. Вторая – выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные вывозные таможенные пошлины. Вопрос идет о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание».
О выплатах семьям с детьми:
«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с семи лет, а с шести. Но кто-то пойдет в школу с шести лет в какой-то семье, а в какой-то ребенок не пойдет с шести лет. <…>Но я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году».
Об отношениях с США:
«Я очень рассчитываю на то, что всё-таки осознание того, что мир меняется — и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов — приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки».
О том, возможна ли передача власти в России от Путина его преемнику по примеру Бориса Ельцина:
«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело в том, что в соответствии с нашим Основным законом в случае сложения президентом своих полномочий временным исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства. <…>
На моё удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Ситуация в стране была очень сложной, и брать на себя такую ответственность не многим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич предложил и мне баллотироваться, я ему сказал: «Борис Николаевич, я думаю, я к этому не готов». Он мне ответил: «Мы ещё к этому вернёмся, вы подумайте. <…>
Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну: с одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия».
О поражениях сборных России по футболу и по хоккею:
«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и тем более футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Надо довериться им. Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть».
О том, какие художественные произведения повлияли на Путина больше всего:
«Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, это Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и «Колобок». Почему? Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными».
Какие песни поет Путин:
«У меня не так много бывает времени для отдыха. У нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят, посидят немного и выпьют. А если бокал поднимут, то обязательно что-то споют. Я же русский человек, поэтому я мало отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. А что поем? Поем русские песни, советские, они мелодичные, красивые и содержательные».
Где Путин собирается работать после отставки:
«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть».