Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с семи лет, а с шести. Но кто-то пойдет в школу с шести лет в какой-то семье, а в какой-то ребенок не пойдет с шести лет. <…>Но я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году».