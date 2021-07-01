Владимир Путин запускает реформу управления российскими регионами

Президент Владимир Путин провел 30 июня 18-ю прямую линию, на которой отвечал в основном на вопросы по социальной политике, вакцинации и др. (см. график). Также Путин фактически проанонсировал предстоящую реформу системы управления регионами. Отвечая на вопрос, почему только у Дальневосточного федерального округа «есть свой курирующий вице-премьер» (с 2013 г. им является полпред президента Юрий Трутнев), Путин сказал, что отвечающих за регионы чиновников федерального правительства будет больше. «Совсем недавно мы с правительством на этот счет говорили, в целом практика [кураторства регионов] себя оправдывает, – сказал Путин. – И мы договорились о том, что председатель правительства [Михаил Мишустин] представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий». По его словам, благодаря этому контакт правительства с территориями и погружение в их проблемы будет более прочным: «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более точно, более осмысленно и с большим эффектом».