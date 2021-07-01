Владимир Путин запускает реформу управления российскими регионами

Владимир Путин запускает реформу управления российскими регионамиЧлены правительства займутся кураторством конкретных территорий
Президент Владимир Путин провел 30 июня 18-ю прямую линию, на которой отвечал в основном на вопросы по социальной политике, вакцинации и др. (см. график). Также Путин фактически проанонсировал предстоящую реформу системы управления регионами. Отвечая на вопрос, почему только у Дальневосточного федерального округа «есть свой курирующий вице-премьер» (с 2013 г. им является полпред президента Юрий Трутнев), Путин сказал, что отвечающих за регионы чиновников федерального правительства будет больше. «Совсем недавно мы с правительством на этот счет говорили, в целом практика [кураторства регионов] себя оправдывает, – сказал Путин. – И мы договорились о том, что председатель правительства [Михаил Мишустин] представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий». По его словам, благодаря этому контакт правительства с территориями и погружение в их проблемы будет более прочным: «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более точно, более осмысленно и с большим эффектом».
Предложения президента будут формализованы в ближайшие дни, говорит федеральный чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что институт полпредов президента в федеральных округах после реализации этих предложений останется. «Но в то же время президент имел в виду, что именно вице-премьеры будут курировать определенные регионы», – сказал он, отвечая на вопрос, как будет выстроена система кураторства вице-премьеров над регионами. На вопрос, как будут распределены сферы и регионы, он ответил: «Это еще будет сформулировано».
Близкий к Сибирскому федеральному округу собеседник «Ведомостей» считает, что Путин хочет масштабировать систему, при которой полпред президента одновременно занимает пост вице-премьера. Помимо Трутнева сразу и полпредом, и вице-премьером, курирующим Северный Кавказ, был прежде Александр Хлопонин (первую должность он оставил в 2014 г., вторую – в 2018 г.). «Простой» полпред президента в федеральном округе при поступлении к нему информации из регионов не может самостоятельно отдать обязательное для исполнения поручение министру, он вообще находится «в другой вертикали», поясняет собеседник «Ведомостей»: «Совмещение должностей упрощает выполнение управленческих задач».
Еще один собеседник поясняет, что такая схема работает в Дальневосточном федеральном округе: «Губернатор может обратиться к Трутневу с необходимыми региону просьбами, тот дает поручения по линии правительства проработать вопрос и держит его на контроле, а затем может спрашивать за их исполнение – в том числе с федеральных министерств». Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента и близкие к мэрии Москвы, не исключали возможность, что такое совмещение будет у мэра Москвы Сергея Собянина, срок полномочий которого на посту мэра истекает в 2023 г.
В 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» рассказывал, что он мечтает «вернуться в Сибирь» и что он убежден, что его мечта будет реализована: «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!»
Собеседник в администрации президента отмечает, что за некоторыми вице-премьерами и в прошлом, и в нынешнем правительстве были закреплены экономические программы развития некоторых регионов, теперь же за каждым вице-премьером будут закреплены те или иные регионы. «Ведомости» писали 14 июня 2019 г. о том, что 10 регионов со слабой экономикой уже получили кураторов из числа федеральных министров еще прошлого правительства, включая первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, которому досталась Курганская область. Они должны были подготовить комплекс мер ускоренного развития регионов, проанализировать ситуацию в них, синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты, писали «Ведомости». После смены правительства в 2020 г. было решено продолжить эту практику, говорил 5 марта 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин, который занимается вопросами регионального развития в правительстве России. 27 апреля 2021 г. Хуснуллин на круглом столе в ВШЭ говорил о необходимости укрупнения регионов для сокращения трудозатрат на их управление.
Министры, реально распоряжающиеся финансами, смогли несколько улучшить состояние тех 10 регионов, которые им было поручено курировать по линии правительства, говорит эксперт по региональной политике Наталья Зубаревич. Если же кураторами регионов станут вице-премьеры, у губернаторов появится возможность «просить денег» еще и у новых кураторов, а для Москвы это создаст картину «ручного управления регионами в действии», которая в корне ничего не изменит, считает Зубаревич.
Система, когда члены правительства курируют регионы, будет развиваться и становиться универсальнее, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Вице-премьеры и раньше могли быть полпредами, отмечает эксперт, а в нынешнем правительстве Хуснуллин не только отвечает за региональное развитие, но в его полномочиях отдельно прописано курирование Крыма, Севастополя и Калининградской области. Федеральный центр создает крупные инфраструктурные проекты, выделяются инфраструктурные кредиты, а это требует внимания со стороны правительства, говорит Бадовский: «Кроме того, за последние 1,5 года в условиях пандемии федеральный центр дал регионам дополнительные полномочия по принятию антикризисных управленческих решений, поэтому курирование со стороны правительства станет дополнительным механизмом контроля за решениями губернаторов». Бадовский напоминает, что по итогам конституционной реформы 2020 г. члены правительства получили возможность совмещать госдолжности с постами губернаторов и нельзя исключать, что объявленное президентом решение формирует предпосылки для того, чтобы такие фигуры, совмещающие обе должности, появились в Белом доме.
Руководитель Фонда развития гражданского общества, бывший руководитель управления президента по внутренней политике Константин Костин считает, что после появлении концепции пространственного развития «соединение возможностей исполнительной власти разного уровня позволит решать задачи привлечения инвестиций, повышения эффективности хозяйственных связей за счет установления более тесного взаимодействия между федеральной и региональной властью». Возникает вопрос, как эта система будет выстроена, отмечает Костин. Первая модель – это агломерации, когда регионы объединяются вокруг крупных мегаполисов, говорит эксперт. Например, Москва – центр такой агломерации, а ее проекты являются драйверами экономики для ближайших субъектов. Вторая модель – это территории опережающего развития, которая сейчас реализуется на Дальнем Востоке, добавляет он.
В подготовке статьи участвовали Дмитрий Гринкевич и Дарья Макеева