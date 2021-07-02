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Китай массово строит шахты для межконтинентальных ядерных ракет

Хотя многие из них ложные, китайский ядерный потенциал быстро растет
Глеб Мишутин
Пустыня северной провинции Ганьсу /Wikimedia

Китай строит 119 новых шахт для базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения. По их словам, строительство развернуто в пустыне северной провинции Ганьсу, объекты идентифицированы благодаря анализу коммерческих спутниковых снимков. «На 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых установках, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками», – говорится в заявлении центра Джеймса Мартина.

Как утверждает WP, сооружение более чем 100 шахт для запусков китайских МБР станет «историческим поворотом для Пекина». Сейчас, по оценке американского издания, ядерный арсенал Китая насчитывает от 250 до 350 различных ракет (не все они являются МБР) с ядерными боезарядами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных