Китай массово строит шахты для межконтинентальных ядерных ракет

Китай массово строит шахты для межконтинентальных ядерных ракетХотя многие из них ложные, китайский ядерный потенциал быстро растет
Китай строит 119 новых шахт для базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения. По их словам, строительство развернуто в пустыне северной провинции Ганьсу, объекты идентифицированы благодаря анализу коммерческих спутниковых снимков. «На 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых установках, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками», – говорится в заявлении центра Джеймса Мартина.
Как утверждает WP, сооружение более чем 100 шахт для запусков китайских МБР станет «историческим поворотом для Пекина». Сейчас, по оценке американского издания, ядерный арсенал Китая насчитывает от 250 до 350 различных ракет (не все они являются МБР) с ядерными боезарядами.