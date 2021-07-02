Китай массово строит шахты для межконтинентальных ядерных ракет

Китай строит 119 новых шахт для базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения. По их словам, строительство развернуто в пустыне северной провинции Ганьсу, объекты идентифицированы благодаря анализу коммерческих спутниковых снимков. «На 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых установках, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками», – говорится в заявлении центра Джеймса Мартина.