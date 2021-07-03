Путин утвердил новую версию стратегии нацбезопасности

Путин утвердил новую версию стратегии нацбезопасностиВ новой стратегии впервые упомянута климатическая проблематика
Президент России Владимир Путин подписал 2 июля указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. Сам документ опубликован 3 июля. В отличие от предыдущей версии стратегии, он начинается со слов, что проводимый государством курс уже «обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику». В новом тексте, в отличие от предыдущего, неоднократно постулируется цель «сбережения народа» как одна из основных задач государственной политики.
В разделе «Россия в современном мире: тенденции и возможности» указывается, что против страны вводятся санкции, чтобы ограничить возможности ее развития, а повышенное внимание к изменению климата используется, чтобы ограничить доступ российских компаний к экспортным рынкам и помешать освоению Россией Арктики. Тем не менее далее признается важность борьбы с изменением климата, развития зеленой и низкоуглеродной энергетики. В редакции стратегии от 2015 г. таких положений не было.
Стратегия упоминает, что «деструктивные силы за рубежом», пользуясь объективными социально-экономическими трудностями, разжигают внутренние конфликты и заинтересованы в радикализации протестных настроений. Поэтому цель государственной политики в этой области будет состоять в пресечении деятельности иностранных спецслужб «и отдельных лиц», направленной на дестабилизацию ситуации, в том числе – инспирирование «цветных революций». Там же упоминается, что такая деструктивная деятельность может вестись с использованием возможностей глобальных интернет-компаний.
В отличие от документа 2015 г. в стратегии есть отдельный подраздел, посвященный информационной безопасности. В его положениях упоминается, что растет количество попыток вмешательства во внутренние дела с помощью информационных технологий и кибератак на российские информресурсы. Заявляются и такие угрозы, как сообщения о ложных минированиях, склонение молодежи к употреблению наркотиков и самоубийствам, а также цензура со стороны иностранных интернет-гигантов. Все эти и другие вызовы требуют реакции государства, в том числе – сокращения до минимума утечек персональных данных.
В области экономической безопасности, помимо важности импортозамещения, противодействия санкциям и поддержки российского бизнеса на внешних рынках говорится и о необходимости уменьшения доли доллара США во внешнеторговых расчетах.
В военной области как одна из важных угроз безопасности России упоминается возможное размещение ракет средней дальности в Европе и Азии, что стало возможным после ликвидации советско-американского договора о таких ракетах по инициативе США. Как и в стратегии 2015 г., говорится о важности поддержания отношений со странами СНГ, Китаем, Индией и региональными организациями.