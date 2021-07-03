Путин утвердил новую версию стратегии нацбезопасности

В отличие от документа 2015 г. в стратегии есть отдельный подраздел, посвященный информационной безопасности. В его положениях упоминается, что растет количество попыток вмешательства во внутренние дела с помощью информационных технологий и кибератак на российские информресурсы. Заявляются и такие угрозы, как сообщения о ложных минированиях, склонение молодежи к употреблению наркотиков и самоубийствам, а также цензура со стороны иностранных интернет-гигантов. Все эти и другие вызовы требуют реакции государства, в том числе – сокращения до минимума утечек персональных данных.