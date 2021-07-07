Несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет

Несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 летЭто означает выбор Александром Лукашенко жесткой линии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии и экс-председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико приговорен 6 июля Верховным судом Белоруссии к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним к различным срокам заключения приговорены еще семь менеджеров банка, получивших от 3 до 6,5 года колонии, но из них всех Бабарико один не признал вину и не давал показаний.
По версии обвинения, Бабарико и ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка создали организованную преступную группировку, которая занималась отмыванием денег и систематически получала взятки. Взятками следствие посчитало дивиденды офшорных компаний, собственником которых оно сочло Бабарико. Дивиденды они получали при распределении прибыли от партнерских проектов с Белгазпромбанком – например, от проекта Delay по торговле в рассрочку. Защита утверждала, что Бабарико к этим компаниям отношения не имеет. Так как приговор выносил Верховный суд, то обжалованию он не подлежит. Посольство США в Минске назвало приговор «жестокой имитацией правосудия».