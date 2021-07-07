Несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет

По версии обвинения, Бабарико и ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка создали организованную преступную группировку, которая занималась отмыванием денег и систематически получала взятки. Взятками следствие посчитало дивиденды офшорных компаний, собственником которых оно сочло Бабарико. Дивиденды они получали при распределении прибыли от партнерских проектов с Белгазпромбанком – например, от проекта Delay по торговле в рассрочку. Защита утверждала, что Бабарико к этим компаниям отношения не имеет. Так как приговор выносил Верховный суд, то обжалованию он не подлежит. Посольство США в Минске назвало приговор «жестокой имитацией правосудия».