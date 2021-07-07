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Несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет

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Глеб Мишутин
По версии обвинения, Бабарико и ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка создали организованную преступную группировку, которая занималась отмыванием денег и систематически получала взятки /Oksana Manchuk / BelTA Pool Photo via AP

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и экс-председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико приговорен 6 июля Верховным судом Белоруссии к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним к различным срокам заключения приговорены еще семь менеджеров банка, получивших от 3 до 6,5 года колонии, но из них всех Бабарико один не признал вину и не давал показаний.

По версии обвинения, Бабарико и ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка создали организованную преступную группировку, которая занималась отмыванием денег и систематически получала взятки. Взятками следствие посчитало дивиденды офшорных компаний, собственником которых оно сочло Бабарико. Дивиденды они получали при распределении прибыли от партнерских проектов с Белгазпромбанком – например, от проекта Delay по торговле в рассрочку. Защита утверждала, что Бабарико к этим компаниям отношения не имеет. Так как приговор выносил Верховный суд, то обжалованию он не подлежит. Посольство США в Минске назвало приговор «жестокой имитацией правосудия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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