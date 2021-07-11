Партии на выборы поведут лидеры среднего возраста

Партии на выборы поведут лидеры среднего возрастаСамая молодая общефедеральная часть списка – у «Зеленой альтернативы», самая возрастная – у «Пенсионеров»
Все партии, которые могут участвовать в выборах без сбора подписей избирателей – а таких в России 14, – выдвинули списки своих кандидатов в Госдуму. Центризбирком завершает прием их документов: 11 июля документы сдала в комиссию партия «Яблоко», подать документы осталось только партии «Зеленые». Столько же – 14 партий – участвовало в выборах депутатов Госдумы 2016 г. За минувшие пять лет набор фронтменов, которые ведут партии на выборы, несколько обновился, из-за чего средний возраст лидеров списков остался таким же, как и был, – в среднем это 51 год, подсчитали «Ведомости».
Двумя самыми «молодыми» партиями на этих выборах будут «Зеленая альтернатива» и «Яблоко». Средний возраст лидеров «Зеленой альтернативы» – 34 года, столько же первому из пяти лидеров списка партии, певице Виктории Дайнеко. «Зеленая альтернатива» была создана только в 2020 г. и впервые участвует в думских выборах. У «Яблока» список возглавил один человек – 42-летний председатель партии эколог Николай Рыбаков. За счет этого партия слегка омолодилась: в 2016 г. возраст общефедеральной десятки, которую тогда по традиции вел сооснователь партии Григорий Явлинский, составлял 47 лет.
Нельзя думать, что за партию все проголосуют, как только она выдвинет молодежь, говорит политолог Аббас Галлямов: «Биография и взгляды кандидата для избирателя все-таки важнее формального возраста». Политолог Глеб Павловский также считает, что при выборе партии важен не возраст кандидатов – важна степень усталости избирателя от уже примелькавшихся лиц. Поэтому, по его словам, некоторые партии во время начавшейся избирательной кампании проводят эксперимент с выдвижением в качестве фронтменов на выборах неизвестных людей, в том числе молодых: это происходит и в «Яблоке», и в Партии роста.