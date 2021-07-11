Партии на выборы поведут лидеры среднего возраста

Нельзя думать, что за партию все проголосуют, как только она выдвинет молодежь, говорит политолог Аббас Галлямов: «Биография и взгляды кандидата для избирателя все-таки важнее формального возраста». Политолог Глеб Павловский также считает, что при выборе партии важен не возраст кандидатов – важна степень усталости избирателя от уже примелькавшихся лиц. Поэтому, по его словам, некоторые партии во время начавшейся избирательной кампании проводят эксперимент с выдвижением в качестве фронтменов на выборах неизвестных людей, в том числе молодых: это происходит и в «Яблоке», и в Партии роста.