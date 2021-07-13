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Китайские компании потеснили российские в рейтинге мировой оборонной промышленности

Они более диверсифицированы, а китайские военные расходы выше российских
Алексей Никольский Дарья Макеева
GREG BAKER / AFP

В опубликованный 12 июля американским профильным изданием Defense News рейтинг 100 крупнейших оборонно-промышленных компаний мира вошли лишь две российские – концерн ВКО «Алмаз-Антей» (разработчик и производитель средств противовоздушной и противоракетной обороны) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (авиационные ракеты и бомбы различного назначения, противокорабельные комплексы, морское ракетное и торпедное вооружение и гиперзвуковое оружие). При этом в 2019 г. в рейтинг вошли две те же самые российские компании.

По словам источника, близкого к руководству одной из входивших в прошлом в рейтинг «дочек» «Ростеха», в этом году «Ростех» не стал подавать данные составителям рейтинга, поскольку в опроснике содержался запрос закрытых сведений. Источник, близкий к руководству ОСК, также сообщил, что в компании не стали отвечать на вопросник Defense News. Между тем, исходя из опубликованного отчета «Ростеха» за 2020 г., выручка от военной продукции госкорпорации за этот период составила примерно $17,25 млрд, и с таким показателем госкорпорация достигла бы в текущем рейтинге Defense News 8-го места, расположившись между крупнейшей британской оборонной корпорацией BAE Systems (выручка от продукции оборонного назначения – $23,5 млрд) и второй в этом рейтинге компанией из Китая – Norinco Group (China North Industries Group Corporation Limited) c военной выручкой $15,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных