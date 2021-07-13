Китайские компании потеснили российские в рейтинге мировой оборонной промышленности

По словам источника, близкого к руководству одной из входивших в прошлом в рейтинг «дочек» «Ростеха», в этом году «Ростех» не стал подавать данные составителям рейтинга, поскольку в опроснике содержался запрос закрытых сведений. Источник, близкий к руководству ОСК, также сообщил, что в компании не стали отвечать на вопросник Defense News. Между тем, исходя из опубликованного отчета «Ростеха» за 2020 г., выручка от военной продукции госкорпорации за этот период составила примерно $17,25 млрд, и с таким показателем госкорпорация достигла бы в текущем рейтинге Defense News 8-го места, расположившись между крупнейшей британской оборонной корпорацией BAE Systems (выручка от продукции оборонного назначения – $23,5 млрд) и второй в этом рейтинге компанией из Китая – Norinco Group (China North Industries Group Corporation Limited) c военной выручкой $15,2 млрд.