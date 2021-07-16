В один день иноагентами признали восемь журналистов и две организации

В один день иноагентами признали восемь журналистов и две организацииИзданию «Проект» может грозить блокировка материалов, говорит эксперт
Минюст внес восемь журналистов в реестр СМИ – иностранных агентов. Среди них пятеро журналистов издания «Проект» – главный редактор Роман Баданин, редактор отдела мнений Мария Железнова, корреспонденты Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Петр Маняхин. Также в реестре оказались главный редактор издания «Открытые медиа» (поддерживается Михаилом Ходорковским) Юлия Ярош, заместитель главного редактора Максим Гликин и корреспондент «Радио Cвобода» (уже признано Минюстом СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная. Теперь в этом реестре Минюста всего 28 иностранных СМИ-иноагентов и граждан со статусом СМИ-иноагентов.
В тот же день Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России американской неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект медиа»). Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, утверждает надзорное ведомство. Баданин написал в Facebook, что «лучшего признания трудно вообразить», и заявил, что на следующей неделе издание готовит «что-то громкое». Ярош сказала, что пока не знает, как решение Минюста отразится на работе «Открытых медиа».