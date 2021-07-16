В один день иноагентами признали восемь журналистов и две организации

В тот же день Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России американской неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект медиа»). Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, утверждает надзорное ведомство. Баданин написал в Facebook, что «лучшего признания трудно вообразить», и заявил, что на следующей неделе издание готовит «что-то громкое». Ярош сказала, что пока не знает, как решение Минюста отразится на работе «Открытых медиа».