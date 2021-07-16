Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

В один день иноагентами признали восемь журналистов и две организации

Изданию «Проект» может грозить блокировка материалов, говорит эксперт
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Самыми серьезными могут быть последствия для «Проекта» и его сотрудников /Максим Стулов / Ведомости

Минюст внес восемь журналистов в реестр СМИ – иностранных агентов. Среди них пятеро журналистов издания «Проект» – главный редактор Роман Баданин, редактор отдела мнений Мария Железнова, корреспонденты Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Петр Маняхин. Также в реестре оказались главный редактор издания «Открытые медиа» (поддерживается Михаилом Ходорковским) Юлия Ярош, заместитель главного редактора Максим Гликин и корреспондент «Радио Cвобода» (уже признано Минюстом СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная. Теперь в этом реестре Минюста всего 28 иностранных СМИ-иноагентов и граждан со статусом СМИ-иноагентов.

В тот же день Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России американской неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект медиа»). Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, утверждает надзорное ведомство. Баданин написал в Facebook, что «лучшего признания трудно вообразить», и заявил, что на следующей неделе издание готовит «что-то громкое». Ярош сказала, что пока не знает, как решение Минюста отразится на работе «Открытых медиа».

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных