Представители правительства Афганистана и талибы в Катаре пытаются достичь перемирия

С другой стороны, афганское правительство сейчас находится далеко не в таком плачевном состоянии, как это преподносят талибы, отмечает Серенко. Официальные власти по-прежнему удерживают города, в то время как талибы закрепились в сельской местности. Они контролируют 200 уездов, т. е. около половины Афганистана, но из 34 административных центров талибам не удалось взять ни одного. К тому же на стороне Кабула выступают от 20 000 до 30 000 ополченцев, они воюют «за себя и свою малую родину». Афганская армия, считает Серенко, имеет все шансы выстоять, если США и страны НАТО продолжат поддерживать ее снабжением.