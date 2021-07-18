Представители правительства Афганистана и талибы в Катаре пытаются достичь перемирия

Представители правительства Афганистана и талибы в Катаре пытаются достичь перемирияРадикалам нужна передышка после наступления
В столице Катара Дохе 17 июля начались переговоры между представителями официального правительства Афганистана и членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России). По данным афганского телеканала 1TV News, темами для переговоров стали обмен пленными, прекращение огня и создание коалиционного правительства.
По данным Al Jazeera, в первый день переговоров не было достигнуто конкретных результатов. На момент подписания номера в печать заметного сдвига в переговорах так и не произошло. По заявлению верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады, боевики все еще готовы обсуждать политическое решение конфликта, несмотря на свои военные успехи. Как заявил представитель движения Мохаммад Наим, «Талибан» уверен, что проблемы Афганистана «могут быть решены только посредством диалога» (цитата по Al Jazeera). То же самое заявил журналистам и представитель афганского правительства Фрайдун Квазун.
Несмотря на декларируемую приверженность мирному урегулированию, отмечает Al Jazeera, стороны не достигли убедительного результата в разрешении конфликта. Причина этому – разногласия в очередности мер, которые нужно принять для прекращения боевых действия в Афганистане. Кабул настаивает, что первым делом нужно договориться о прекращении огня и только потом – обо всем остальном. Талибы, в свою очередь, требуют создания коалиционного правительства, в которое войдут все силы, действующие в Афганистане.
Переговоры для талибов лишь способ выбить себе передышку для перегруппировки и усиления контроля над уже захваченными территориями, говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. «Талибам нужна власть, а не мир. Они хотят реанимировать свою диктатуру – не только военными способами, но и мирными», – отмечает он. Им выгодно перемирие на 3–6 месяцев, так как они выдохлись и исчерпали наступательный потенциал, поэтому, отмечает эксперт, переговоры о создании коалиционного правительства – это всего лишь «элемент большой операции», целью которой является и их политическая легитимация.
С другой стороны, афганское правительство сейчас находится далеко не в таком плачевном состоянии, как это преподносят талибы, отмечает Серенко. Официальные власти по-прежнему удерживают города, в то время как талибы закрепились в сельской местности. Они контролируют 200 уездов, т. е. около половины Афганистана, но из 34 административных центров талибам не удалось взять ни одного. К тому же на стороне Кабула выступают от 20 000 до 30 000 ополченцев, они воюют «за себя и свою малую родину». Афганская армия, считает Серенко, имеет все шансы выстоять, если США и страны НАТО продолжат поддерживать ее снабжением.
Также не стоит ожидать от России, равно как и от США, легитимации талибов, уверяет Серенко. По его словам, успех талибов – это успех джихадистского движения, а в таком исходе не заинтересован никто, кроме главного союзника «Талибана» в лице Пакистана. Россия настороженно относится к талибам и в своей позиции руководствуется строгим политическим расчетом, говорит глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Кроме того, маловероятно, что заверения «Талибана» об обеспечении стабильности в регионе будут исполнены, говорит он. В регионе действуют и другие группировки, такое «дикое поле» талибам будет сложно контролировать, поясняет Калашников.