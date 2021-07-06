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Таджикистан объявил мобилизацию после бегства афганских войск на его территорию

Усиливать российские войска в республике пока нет необходимости
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Мобилизация армии Таджикистана будет трудной задачей для этой бедной страны /Нозим Каландаров / ТАСС

1037 афганских военных отступили с 4 на 5 июля на территорию Таджикистана после столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил 5 июля пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Право на переход границы им было предоставлено «в соответствии с принципами добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана», но о том, что будет дальше с афганскими военными, таджикские власти не сообщают. Первая группа из 134 афганских военных, перешедших границу на прошлой неделе, была, по сообщению пресс-центра погранвойск ГКНБ, отправлена назад в Афганистан.

Таджикские пограничники уверяют, что ситуация в районах, где находятся афганские военные, под их полным контролем, однако после сообщений о бегстве афганских военных президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о мобилизации 20 000 военнослужащих резерва в вооруженные силы страны. Источник в руководстве ГКНБ Таджикистана заявил «РИА Новости», что талибы контролируют 70% линии афганско-таджикской границы, в связи с чем в ряд районов направят дополнительные войска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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