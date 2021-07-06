Таджикистан объявил мобилизацию после бегства афганских войск на его территорию

1037 афганских военных отступили с 4 на 5 июля на территорию Таджикистана после столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил 5 июля пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Право на переход границы им было предоставлено «в соответствии с принципами добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана», но о том, что будет дальше с афганскими военными, таджикские власти не сообщают. Первая группа из 134 афганских военных, перешедших границу на прошлой неделе, была, по сообщению пресс-центра погранвойск ГКНБ, отправлена назад в Афганистан.