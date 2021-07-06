Таджикистан объявил мобилизацию после бегства афганских войск на его территорию

Таджикистан объявил мобилизацию после бегства афганских войск на его территориюУсиливать российские войска в республике пока нет необходимости
1037 афганских военных отступили с 4 на 5 июля на территорию Таджикистана после столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил 5 июля пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Право на переход границы им было предоставлено «в соответствии с принципами добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана», но о том, что будет дальше с афганскими военными, таджикские власти не сообщают. Первая группа из 134 афганских военных, перешедших границу на прошлой неделе, была, по сообщению пресс-центра погранвойск ГКНБ, отправлена назад в Афганистан.
Таджикские пограничники уверяют, что ситуация в районах, где находятся афганские военные, под их полным контролем, однако после сообщений о бегстве афганских военных президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о мобилизации 20 000 военнослужащих резерва в вооруженные силы страны. Источник в руководстве ГКНБ Таджикистана заявил «РИА Новости», что талибы контролируют 70% линии афганско-таджикской границы, в связи с чем в ряд районов направят дополнительные войска.