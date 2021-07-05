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Генконсульство России в Афганистане временно закрылось из-за талибов

Ведомости

Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны, сообщил ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность. Поэтому многие консульства [зарубежных государств в Мазари-Шарифе] прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», — рассказал Кабулов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва наблюдает наращивание активности запрещенного в России движения «Талибан» в нескольких регионах Афганистана.

Сегодня пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что после боев с талибами на территорию Таджикистана отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных