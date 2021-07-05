Генконсульство России в Афганистане временно закрылось из-за талибов
Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны, сообщил ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность. Поэтому многие консульства [зарубежных государств в Мазари-Шарифе] прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», — рассказал Кабулов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва наблюдает наращивание активности запрещенного в России движения «Талибан» в нескольких регионах Афганистана.
Сегодня пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что после боев с талибами на территорию Таджикистана отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели было несколько подобных случаев.