Как разделят кураторство регионов Кремль и правительство

Как разделят кураторство регионов Кремль и правительствоМихаил Мишустин назначил вице-премьеров ответственными за развитие территорий
Правительство с 19 июля перестраивает систему отношений с регионами. Теперь, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, за федеральные округа отвечают восемь его заместителей из 10 (см. таблицу).
Юрий Трутнев и прежде курировал Дальневосточный федеральный округ, совмещая должность вице-премьера и полпреда президента. Другие заместители Мишустина совмещать должности не будут, а будут работать с территориями исключительно по правительственной вертикали: Виктория Абрамченко (Сибирский ФО), Юрий Борисов (Уральский ФО), Татьяна Голикова (Северо-Западный ФО), Дмитрий Григоренко (Центральный ФО), Александр Новак (Северо-Кавказский ФО), Марат Хуснуллин (Южный ФО), Дмитрий Чернышенко (Приволжский ФО).
Они будут курировать социальное развитие федеральных округов, эффективность расходования бюджетных средств и соответствие трат запросам людей, сказал Мишустин. Правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет Хуснуллин, сохранится и будет отвечать за работу с территориями.