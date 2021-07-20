Как разделят кураторство регионов Кремль и правительство

Юрий Трутнев и прежде курировал Дальневосточный федеральный округ, совмещая должность вице-премьера и полпреда президента. Другие заместители Мишустина совмещать должности не будут, а будут работать с территориями исключительно по правительственной вертикали: Виктория Абрамченко (Сибирский ФО), Юрий Борисов (Уральский ФО), Татьяна Голикова (Северо-Западный ФО), Дмитрий Григоренко (Центральный ФО), Александр Новак (Северо-Кавказский ФО), Марат Хуснуллин (Южный ФО), Дмитрий Чернышенко (Приволжский ФО).