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Как разделят кураторство регионов Кремль и правительство

Михаил Мишустин назначил вице-премьеров ответственными за развитие территорий
Варвара Григорьева Дарья Макеева
За экономикой регионов России будут приглядывать делегированные Михаилом Мишустиным люди /Дмитрий Астахов / ТАСС

Правительство с 19 июля перестраивает систему отношений с регионами. Теперь, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, за федеральные округа отвечают восемь его заместителей из 10 (см. таблицу).

Юрий Трутнев и прежде курировал Дальневосточный федеральный округ, совмещая должность вице-премьера и полпреда президента. Другие заместители Мишустина совмещать должности не будут, а будут работать с территориями исключительно по правительственной вертикали: Виктория Абрамченко (Сибирский ФО), Юрий Борисов (Уральский ФО), Татьяна Голикова (Северо-Западный ФО), Дмитрий Григоренко (Центральный ФО), Александр Новак (Северо-Кавказский ФО), Марат Хуснуллин (Южный ФО), Дмитрий Чернышенко (Приволжский ФО).

Они будут курировать социальное развитие федеральных округов, эффективность расходования бюджетных средств и соответствие трат запросам людей, сказал Мишустин. Правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет Хуснуллин, сохранится и будет отвечать за работу с территориями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных