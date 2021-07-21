Досматривать адвокатов в СИЗО можно будет только на камеру

Эта норма разрешает сотрудникам ФСИН «при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса запрещенных предметов» проводить досмотр людей в СИЗО. КС констатировал, что сама по себе эта норма не противоречит Основному закону, т. е. адвокат не может отказаться от прохождения такого досмотра. В целях защиты его прав должна быть предусмотрена возможность фиксации оснований для досмотра и хода досмотра. Все необходимые сведения должны быть доступны защитнику как минимум в течение срока обжалования законности досмотра.