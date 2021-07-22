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Проект новой конституции Белоруссии оставляет Лукашенко свободу рук

Теоретически он сможет править до 2033 года
Глеб Мишутин
Проект конституции не вносит ясности в будущее Лукашенко и сохраняет ему свободу рук /Andrei STASEVICH / BELTA / AFP

Конституционная комиссия Белоруссии представила итоговый проект по поправкам в основной закон страны, сообщило 21 июля государственное белорусское информационное агентство БелТА. По словам председателя комиссии и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, текст изменений в конституцию согласован окончательно и 22 июля будет направлен президенту Александру Лукашенко.

После совместных заседаний главы государства и конституционной комиссии новая редакция основного закона будет вынесена на общереспубликанский референдум, пояснил Миклашевич. О сроках проведения референдума не сообщается. Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина говорила, что референдум может пройти в начале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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