Проект новой конституции Белоруссии оставляет Лукашенко свободу рук

После совместных заседаний главы государства и конституционной комиссии новая редакция основного закона будет вынесена на общереспубликанский референдум, пояснил Миклашевич. О сроках проведения референдума не сообщается. Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина говорила, что референдум может пройти в начале 2022 г.