Проект новой конституции Белоруссии оставляет Лукашенко свободу рук

Проект новой конституции Белоруссии оставляет Лукашенко свободу рукТеоретически он сможет править до 2033 года
Конституционная комиссия Белоруссии представила итоговый проект по поправкам в основной закон страны, сообщило 21 июля государственное белорусское информационное агентство БелТА. По словам председателя комиссии и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, текст изменений в конституцию согласован окончательно и 22 июля будет направлен президенту Александру Лукашенко.
После совместных заседаний главы государства и конституционной комиссии новая редакция основного закона будет вынесена на общереспубликанский референдум, пояснил Миклашевич. О сроках проведения референдума не сообщается. Ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина говорила, что референдум может пройти в начале 2022 г.
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